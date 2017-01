Nå kommer denne legendariske keeperen til Nord-Norge

– Vi gjør dette for å skape liv og røre i Nord-Norge. Det er kjærligheten til fotballen som driver oss.

Det sier lederen for den frivillige organisasjonen History of Legends, Jahn-Sigve Andersen, som igjen henter gamle fotballhelter fra England til Nord-Norge for å engasjere og begeistre folk.

– I stedet for at man skal måtte dra til England for å møte sine helter, så hvorfor heller ikke bare hente dem hit?

Arrangørene Jahn-Sigve Andersen og Anders Hammer jobber gratis for at Nord-Norge skal få oppleve fotballhelter. Foto: Freddy Thoresen

Tidenes beste keeper

Lulesamiske Jahn-Sigve Andersen fra Ballangen er primus motor i den frivillige organisasjonen. Han har nå fått flere legendariske fotballspillere til å besøke Bodø, Svolvær og Trondheim i begynnelsen av juni.

– Peter Schmeichel har bekreftet at han kommer. Han er en stor, stor legende i Manchester United-målestokk. Bryan Robson kommer tilbake i år, forteller Andersen.

– Og så har vi en tredje legende på lur som vi ikke kan avsløre akkurat nå, i tillegg til flere norske fotballprofiler. Det vil være en overraskelse.

I fjor ble History of Legends arrangert på Stormen kulturhus i Bodø. I år ønsker de å gjøre noen endringer for å gjøre opplevelsen bedre.

– Vi skal holde til på hotell med to-retters middag og helaften der både store og små kan møte sine helter. Vi gjør denne endringen for at man skal komme nærmere og få mer kontakt med heltene, og gjøre kvelden mer underholdende enn i tidligere. Med flere overraskelser på lur, sier den hemmelighetsfulle arrangøren.

I minus

Og all innsatsen gjøres uten betaling. For arrangørene har ingen økonomiske interesser i arrangementet.

– Dette er bare en artig hobby som vi har og tar ikke ut lønn. Et eventuelt overskudd vil gå til Team Rynkeby, slik at kreftsyke barn får hjelp, forklarer Jahn-Sigve Andersen.

– I fjor gikk vi litt i minus, men håper vi tar det igjen til våren.