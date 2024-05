Disse bildene sier alt om Manchester United

Én ting er at Manchester United har kollapset på banen, nå seneste med 0–4 i sekken mot Crystal Palace mandag kveld.

En annen ting er hva United gjør med karrieren til lovende spillere.

Erling Braut Haaland var lur nok til å vrake United for Dortmund i desember 2019.

I Dortmund spilte han med Jadon Sancho, en ung ving med verden for sine føtter.

Omtrent 18 måneder senere dro Sancho til nettopp United.

Nå slåss Sancho for å redde karrieren.

God i gult, rådvill i rødt

Sanchos problemer kan se ut til å handle om en ung spiller som sliter med å leve opp til forventningene.

I løpet av to og et halvt år i United har Sancho aldri vist hvorfor han kostet 890 millioner kroner. I høst ble han vraket fra kamptroppen fordi trener Erik ten Hag mente han var så dårlig på trening. Sancho mente det var feil, ble fryst ut av laget, og i januar dro han til Dortmund på lån for å finne seg selv.

Man kan skylde på Sancho. Han burde ikke utfordret Ten Hag. Han burde prestert bedre.

Men onsdag forrige uke var Sancho ustoppelig for Dortmund i semifinalen av mesterligaen mot Paris Saint-Germain, hvor han fosset ned langs høyrekanten gang på gang.

Det bor fortsatt en stjerne i Sancho. Han måtte bare bort for å vise det.

MOT FINALE: Jadon Sancho i kamp mot PSG i semifinalen i Mesterligaen. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Nå melder Sky Sport i Tyskland at Sancho ikke vil tilbake til United, uavhengig av om Ten Hag fortsetter som trener eller ikke.

Foto: Skjermdump / X/Twitter

Det virker lurt, for denne situasjonen handler ikke bare om Sancho.

Den handler vel så mye om en klubb hvor nesten ingen talenter lykkes.

Talentet som ikke kunne feile

Det finnes to mulige grunner.

Den ene er at spillerne bare har vært dårlige. Uniteds rekruttering har vært et rot, og de har bommet med navn som Anthony Martial, Daniel James, Antony og Donny van de Beek.

Men United har kjøpt minst to talenter som skulle være for gode til å feile. Den ene er Sancho, som leverte 33 målpoeng på én sesong som 19-åring i Bundesliga.

Den andre er Paul Pogba.

SVIKTET I RØDT: Paul Pogba så ut som en stjerne for Juventus og på det franske landslaget. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Den franske playmakeren var en juvel fra Juventus med fysikken til en NBA-stjerne og teknikken til en brasilianer. Bare i perioder viste Pogba hvorfor United hadde gjort ham til verdens dyreste spiller.

Samtidig glitret Pogba omtrent hver gang han spilte for det franske landslaget. Det var som å se en annen spiller.

Som Sancho var Pogba best når han ikke spilte i rødt.

Og som Sancho dro Pogba tilbake dit han kom fra, altså Juventus, hvor han siden er blitt benket, skadet og utestengt i fire år for doping. Det betyr i praksis slutten på en karriere som burde vært langt bedre.

De immune

Igjen kan man hevde at Pogba, som Sancho, manglet fokus og disiplin. Det er vanskelig for oss utenfor klubben å si nøyaktig hva som har skjedd.

Men hvor mange signeringer, unge eller gamle, har blitt bedre i United det siste tiåret?

Du kan telle dem på én hånd.

BÆREBJELKE: Bruno Fernandes er ett av få lyspunkt i Manchester United de siste årene. Foto: OLI SCARFF / AFP

Den unge vingen Alejandro Garnacho har tatt store steg. Luke Shaw har vært god i perioder. Men de som har prestert best, er typer som Bruno Fernandes, Lisandro Martínez og Zlatan Ibrahimović, med ekstrem profesjonalisme og beinhard mentalitet.

Disse tre har ikke nødvendigvis blitt så mye bedre i United, men heller vært immune mot hva enn det er som drar så mange spillere ned i søla.

Resten har stagnert eller blitt dårligere. Store navn som Romelu Lukaku, Ángel Di María og Memphis Depay slet i United, og så leverte de på toppnivå i andre lag like etter.

United har kjøpt gode spillere. De har hatt store talenter.

Det er bare veldig vanskelig å prestere i United.

Åpen hjerteoperasjon

Grunnen har fans og presse lett etter lenge.

Man kan skylde på Ten Hag, som er under press etter fadesen mot Palace, men problemene har vart i 10 år nå. Det handler om noe i klubben.

Kanskje handler det om Glazer-familiens upopulære regime, eller tendensen til å gi viktige jobber til gamle helter uten riktige kvalifikasjoner. Kanskje er det lekkasjene til pressen, eller kulturen i stallen, eller alle skadene. Kanskje handler det om den enorme oppmerksomheten fra fans og media, og presset som følger med.

Nylig sendte den nye medeieren Jim Ratcliffe en e-post til ansatte i United som sa at fasilitetene i deler av klubben var «en skam».

For to år siden sa trener Ralf Rangnick at klubben trengte «åpen hjerteoperasjon».

Hvorfor skal store talenter ønske å være del av dette?

Ødegaard i United

I løpet av samme periode har rivalene i Premier League hentet unge spillere som åpenbart har blitt bedre i sine nye miljøer.

Mohamed Salah, Rodri og Martin Ødegaard var gode spillere med stort potensial, men ingen av dem var verdensklasse den dagen de ble signert. De er blitt gode fordi de valgte riktig trener, riktig klubb og riktig kultur.

Ødegaard hadde aldri blitt så god om han hadde gått til, la oss si, United.

TATT STEG: Martin Ødegaard har tatt store steg i Arsenal. Foto: Dylan Martinez / Reuters

Kai Havertz slet i Chelsea, som har manglet kontinuitet siden de nye eierne tok over for to år siden. Han dro til Arsenal i fjor og så lenge ut som en flopp, men trener Mikel Arteta har gradvis gjort ham til en av ligaens farligste angripere.

Ofte er det klubbens evne til å utvikle spilleren som gjør signeringen god.

Bør tenke seg nøye om

Så lenge United mangler denne evnen, vil talenter tenke seg nøye om før de drar til Old Trafford. Prisen for å velge feil kan være høy.

Vi vet fortsatt ikke om Sancho finner sitt gamle jeg. Utenom kampen mot PSG har han vært svak på lån i Dortmund, og det er usikkert om han blir med i EM-troppen til England.

Mye tyder på at tilfeller som Sancho allerede har en effekt for United.

VIL IKKE TILBAKE: Tyske medier rapporterer at Sancho ikke ønsker en retur til Manchester United. Foto: OLI SCARFF / AFP

Det er lenge siden United vant en kamp om en ettertraktet spiller, og som oftest har de hentet etablerte navn som store klubber er glade for å selge, eller yngre spillere de kan sikre seg uten særlig konkurranse.

Det hjelper heller ikke å ligge på åttendeplass i Premier League med en målforskjell på minus tre.

United jakter nye talenter i sommer. De som får tilbud, kan la seg friste av fanbasen, størrelsen på stadion, pengene og historikken. Kanskje vil noen tro at Jim Ratcliffe kommer til å fikse klubben snart.

Men sjansen er stor for at flere vil analysere klubben og gi det svaret som Sancho burde gitt: Nei takk.