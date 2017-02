Far og datter har alltid hatt et nært og godt forhold. Øystein gjorde alt han kunne for at de ikke skulle gli fra hverandre etter at han og Marias mor gikk fra hverandre da datteren var fire år gammel.

Lommelerke med i barnehagen

Øystein ønsket at datteren skulle få mat og drikke som ikke hadde tilsetningsstoffer. Dermed ble det noen turer i skog og mark der de også hentet kildevann. Dette vannet sendte pappa Øystein med i barnehagen. Men det kom beskjed fra barnehagen om at en lommelerke ikke var det mest høvelige for en liten jente å ha med seg, forteller en lattermild Øystein.

Marias joik

- Det er fantastisk å skulle lage en joik som skal vise essensen av livet man har hatt sammen med et menneske. De første årene i barnets liv er jo preget av mye nærhet. Så kommer ungdomstida med litt distanse, før de til slutt flytter ut, sier Øystein.

Joiken kom og forsvant igjen

Når to kaffeelskere møtes, blir det gjerne mange pratestunder over en kopp kaffe. Disse stundene var nyttige for både lærer og elev. Joikelærer Berit Alette Mienna måtte nemlig vite så mye som mulig om Maria for å hjelpe Øystein å finne hennes joik.

Det ble noen intense dager med prøving og feiling. Og det skulle vise seg at joiketoner som virker veldig fine og høvelige den ene dagen, bare forsvinner i løpet av natta. Dette fikk Øystein erfare det siste døgnet i Karasjok. Lettere nervøs møtte han opp i hytta i skogen, uten å vite helt om joikelæreren ville godkjenne resultatet.

