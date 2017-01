Ekteparet Andreassen hadde ingen hemmeligheter for hverandre, så det ble ganske tidlig klart for Elisabeth at hun måtte ty til noen hvite løgner overfor ektemannen Tor. Han visste godt hvilke oppdrag hun jobbet med til enhver tid, og slik var det med joikeprosjektet også.

Tidlig bestemte hun seg for å bløffe litt, så Tor var i den tro at hun laget en joik til sin samarbeidspartner og venn Rolf Løvland.

Hedres på samisk vis

Hun var aldri i tvil om at det var ektemannen gjennom 22 år hun ville joike, når hun først skulle hedre noen på samisk vis.

– Ham kunne jeg gjort alt for. Han var den første jeg ville ha barn med. De tankene tenkte jeg kunne skape en god melodi, forteller Elisabeth Andreassen.

Med god hjelp og veiledning fra sin joikelærer Sara Marielle Gaup Beaska klarte hun til slutt å finne den rette stemningen og melodien. Klokken halv ett om natta kom den til henne i form av tanken på fugler, og da særlig en ørn. Tor har alltid vært glad i fugler, så bildet av en flyvende ørn kom med melodien til joiken.

Elisabeth øver på joik Du trenger javascript for å se video.

Udødeliggjort like før sin bortgang

I slutten av mai 2016 kom familien Andreassen til Karasjok. Både ektemann Tor og parets to døtre Anna (21) og Nora (19) er spente der de sitter sammen med et lite publikum.

– Det var veldig gøy at Tor satt der og ventet på at Rolf Løvland skulle dukke opp, sier Elisabeth. Ansiktsuttrykket hans viste tydelig hvor satt ut han ble da det gikk opp for ham at joiken var tilegnet ham og ikke Løvland.

Fikk trøst i joiken

Tre uker etter fremføringa skjer det ufattelige. Den 13. juni går Tor bort, 64 år gammel. Selv om familien er i sjokk, så fortsetter Elisabeth å gjøre det hun tror Tor hadde ønsket at hun skulle gjøre - å jobbe.

– Jeg får veldig mye trøst ut av det. På den måten kan jeg være sterk for jentene våre, og inspirere dem til å se at livet kan gå videre, forteller Elisabeth.

Det sies at den som har fått en joik er udødeliggjort. At joiken lever videre når man selv er borte.

Det var noe tragisk og uventet, men desto finere at jeg har fått lov til å gjøre en slik kjærlighetserklæring til Tor. Det blir ikke noe ubehagelig å se dette på TV, det blir bare vakkert, sier Elisabeth Andreassen.

– Jeg har hørt på opptak av joiken hans mange ganger, men jeg har ikke joiket den. Jeg har veldig lyst til å bruke den etter at programmet har gått på tv. Da kommer jeg til å fremføre den på alle mine konserter, hvis det er mulig, avslutter Andreassen.