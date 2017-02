– Mu mielas orru vahát go in beasa bargui, muhto ii hal dálkkiiguin sáhte maidige dahkat. Ferten dušše rámidit pilohtaid go váruhit, ja dorvvolaččat min leat fievrridan, lohká Kåre Olli NRK Sápmái.

Golmma davimus filkkas Norggas leat ikte ja otne leamaš garra dálkkit ja biekkat. Dát lea dagahan stuorra váttisvuođaid girdijohtolahkii.

Fertejedje fas máhccat Troanddimii

Eambbogo čuođi sápmelačča, geat ikte ledje jođus davás maŋŋá Tråante 2017-doaluid, fertejedje máhccat ruovttoluotta Troanddimii go girdi ii sáhttán seaivut Bådåddjui dahje Romsii.

Girdi geahččalii guktii seaivut Bådådjo girdihápmanii sotnabeaivve eahketbeaivve, muhto pilohta fertii guktuid háviid gaskkalduhttit seaivumiid go lei menddo garra biegga ja go ii vuollegis balvagokčasa geažil ii lean vejolaš oaidnit ollus maidige.

Girdihápmaniin davveleappos lei seammá dilli.

DIEVVA OLBMOT: Ná lea dilli Romssa girdišiljus leamaš odne. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Soitet beassat ihkku Finnmárkui

Romssa girdihápmanis lei iđitbeaivve otne oalle hušša go máŋgačuohti olbmo vuorddašedje beassat viidáset máttás dahje Finnmárkui.

Dalle ledje maid eanaš sámi Tråante-guossit geat áigo davás, beassan Romsii.

Muhtin Tråante-gussiin leat jo ožžon hotellanjaid Romssas ja galggašedje árrat ihttin iđđedis beassat Finnmárkui.

Earát gis leat vuorddašeamen beassat eahketgirdi mielde Levdnjii diibmu 22.30, muhto dálki dat mearrida bessetgo dohko.

Dálkedieđáhus almmatge ii oru leamen mátkkošteaddjiid bealde. Yr-dálkesiidu dieđiha Levdnjii garra biekka, mii bossu sullii 20 mehtera sekunddas.