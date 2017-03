Mandag begynner DAPL-oljen å flyte

Retten uttaler at en nødkjennelse ikke ville være til nytte for offentligheten, melder nyhetsbyrået Reuters.

En del av rørledningen i Nord-Dakota vil gå under Lake Oahe, der vannet brukes til hellige formål av Cheyenne River Sioux-stammen.

Retten erkjenner at det er sannsynlig at stammen vil lide uopprettelig skade på sine medlemmers religiøse utøvelse hvis oljen renner gjennom oljerørledningen, noe som kand gjøre vesentlig skade for Dakota Access økonomisk og logistisk, heter det i den føderale dommerens kjennelse, skriver bransjenettsiden oilprice.com.

Likevel sier retten nei til forføyning om nødsituasjon, noe som baner vei for Energy Transfer Partners om å starte å pumpe olje gjennom den nesten 1900 km lange rørledningen, som går gjennom fire stater fra Nord-Dakota til Illinois.

Cheyenne River Sioux-stammen er ikke de eneste urfolkene som kjemper mot dette oljerørprosjektet.

Utbyggingen av oljerøret har medført det mange kaller den største urfolksdemonstrasjonen i nyere tid, ved Standing Rock reservatet i Nord Dakota.

Urfolkenes kamp mot DAPL startet i 2014. De frykter at oljerørledningen til 33 milliarder kroner vil ødelegge deres hellige områder og at drikkevannet deres forgiftes.

Energy Transfer Partners bruker dette kartet for å vise at oljerøret går utenfor det som regnes som området til Standing Rock Sioux stammen. Foto: Illustrasjonskart / Energy Transfer Partners

Mandag opplyste Energy Transfer Partners advokater at oljen som strømmer gjennom rørledningen vil nå Lake Oahe en gang mellom 20. og 22. mars, hvis endelig testing er vellykket.

Gjenopptok boringen i februar

Før jul vedtok avtroppende president Barack Obama at utbyggingen av Dakota Access Pipeline skulle stoppes midlertidig. Han argumenterte med at det skulle gjennomføres en evaluering av faren for miljøødeleggelse.

Allerede på nyåret vedtok president Donald Trump at utbyggingen skulle få grønt lys igjen.

Energy Transfer Partners gjenopptok boringen i begynnelsen av februar, like etter den amerikanske hærens ingeniørkorps utstedte tillatelse for byggingen av den omstridte delen av oljerørledningen.