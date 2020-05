Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mens annen sport ligger nede, har e-sporten blitt mer populær under korona-pandemien.

– Det er jo så mange som ser alt av sport. Og nå sulter de litt, forteller Kim Erik Aanes.

Aanes er e-sportlærer ved Vefsn folkehøgskole Toppen i Mosjøen.

Han ser en klar effekt av at folk ikke har annen sport å se på for tiden.

For med riktig innstilling og innlevelse kan en Fifa-fotballkamp være et greit alternativ for å roe abstinensene når den ordentlige fotballen ikke går på skjermen.

– E-sport har blomstret under korona. Både seertall og spillertall slår nye rekorder hver eneste uke nå.

Kim Erik Aanes er lærer og primus motor ved Vefsn folkehøgskole – Toppen i Mosjøen. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Han mener det er fordi man har tilpasset mye underveis.

– Man har vært ekstremt tilpasningsdyktige. To dager etter at karantenereglene trådde i kraft, var de fleste live-eventene i e-sport flyttet til nett.

Kanskje er Fifa nok til å roe nervene når lengselen etter Eliteserien og Premier League blir for stor. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Positivt for strukturen

– En ting vi har sett som har vært en kjempestyrke for e-sport under covid-tida, er at ting har blitt mye mer strukturert. Alle må jobbe sammen, det må gå raskere og vi må være kjappere i vendingene.

Nå må alle arrangører snakke med hverandre, klubber og lag må jobbe sammen og finne ut av hvilke nedslagsfelter man skal ha, peker Aanes på.

– E-sport har vært svært uregulert, mens nå må det reguleres slik at vi får gjennomført alle disse tingene.

Velger spill som erstatning

Erik Fossum ser også at spillertallene går opp, og at man stadig slår nye rekorder, for eksempel hvor mange som er logget på samtidig.

Han er redaksjonssjef for Pressfire.no , et av landets største gaming-nettsteder, og understreker at e-sport ikke bare er én sport.

Erik Fossum er redaksjonssjef og spilljournalist i Pressfire.no. Foto: Hans-Olav Rise / NRK

Fossum sier spill fort blir valgt som en erstatning for aktiviteter man ikke kan utøve under korona-pandemien.

– For enkelte e-sporter ser vi at det har blitt et slags substitutt for den faktiske sporten. Folk blir jo litt desperate etter sport. Da er jo e-sport det eneste alternativet akkurat nå.

Ifølge ham er det for eksempel turneringer i racingspill der faktiske sjåfører deltar. Han trekker blant annet frem norske Petter og Oliver Solberg som deltar i e-racing.

Redaksjonssjefen mener også at mye utvikling og nye funksjoner er årsaker til at e-sport vokser.

– Mens akkurat nå er det nok at folk må holde seg hjemme. I det siste har vi sett en boom innenfor spill og da er det naturlig at det glir over i e-sport også.

Stor oppgang i nettbruk

Ifølge en studie referert i amerikanske Variety har strømme-plattformen Twitch slått nye rekorder for timer sett og timer strømmet. Twitch og YouTube er de store plattformene for strømming av slikt innhold.

Twitter har meldt om 71 prosent oppgang i samtaler og 38 prosent oppgang i unike brukere som skriver om gaming-innhold.

Samtidig har nettleverandøren Verizon hatt en oppgang på 75 prosent i Verizon i bruk av nett til spill siden amerikanske karanteneregler trådte i kraft.

NRK har vært i kontakt med både Telia og Telenor i Norge for å få tall på hvordan situasjonen er hos norske brukere, men selskapene opplyser at de ikke har slike data tilgjengelig.