Krever bruk av lærlinger ved offentlige innkjøp

– Det offentlige har vært for lite flinke til å bruke sin innkjøpsmakt til å bidra til flere læreplasser. Nå sikrer vi at bedrifter må ha lærlinger hvis de for eksempel vil bygge nye skoler, veier eller togstrekninger for det offentlige, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fra nyttår krever offentlige myndigheter at bedrifter har lærlinger for å kunne vinne offentlige oppdrag. Kravet gjelder tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter i bransjer med særlig behov for læreplasser. Det er for eksempel bygg- og anleggsbransjen, og forskjellige servicebransjer som tilbyr tjenester innen hotell, konferanse, renhold og kantine.

Vil gi flere læreplasser

– Hvert år er det mellom 8 000 - 9000 elever som ønsker en læreplass, men som ikke får det. Ved å skjerpe kravet til å bruke lærlinger, gir vi flere elever muligheten til å fullføre innen yrkesfag, sier kunnskapsminister Røe Isaksen.

Med det nye regelverket skal statlige myndigheter kreve bruk av lærlinger for kontrakter verdt minst 1,1 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift og med varighet over tre måneder. Fylkeskommunale og kommunale myndigheter skal kreve bruk av lærlinger for kontrakter med en verdi på minst 1,75 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift og med varighet over tre måneder.

Også utenlandske leverandører

– Flere læreplasser er viktig for næringslivet. Det vil gi bedrifter den kvalifiserte arbeidskraften de trenger og sikre norsk konkurranseevne, sier næringsminister Monica Mæland.

Også utenlandske leverandører må ha lærlinger for å vinne offentlig oppdrag i Norge. De må godkjennes som lærebedrift i Norge og ha norske lærlinger, eller ha med lærlinger eller praksiselever fra tilsvarende opplæringsordning i hjemlandet.

For å hjelpe offentlige oppdragsgivere til å følge det nye regelverket, har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) laget en veileder.