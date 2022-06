– Jeg vil takke landsmøtet for tilliten. Det er også godt at jeg har fått med meg et godt nytt styre. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene som venter, sier Danielsen til NRK.

NRLs landsmøte ble denne helga holdt i Mo i Rana i Nordland.

Inge Even Daniesen var valgkomiteens lederkandidat. Leder i valgkomiteen Torstein Appfjell la frem komiteens forslag.

Berit Marie Eira ble foreselått i et benkeforslag av Kautokeino Flyttsamelag.

Nils Ánte Oskal Eira ble lansert i et benkeforslag av Troms Reindriftsamers Fylkeslag.

LEDET VALGARBEIDET: Valgkomiteens leder Torstein Appfjell. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det var 71 stemmeberettige. En representant valgte å ikke avgi stemme.

Inge Even Daniesen fikk 36 stemmer, Nils Ánte Oskal Eira 24 stemmer og Berit Marie Eira 10 stemmer. Det kreves minimum 36 stemmer for å bli valgt.

Tre kandidater

De tre kandidatene til ledervalget var:

Før avstemningen fikk kandidatene fortelle om seg selv. Utspørringen ble ledet av avtroppende leder Ellinor Marita Jåma.

Inge Even Danielsen (62) tilhører Gåebrien Sijte og er fra Røros, han har vært konstituert leder i NRL siden desember 2021. Han har vært samboer med samme kvinne i snart 40 år. De har to barn og to barnebarn.

– Jeg er oppratt av å sikre reindrifta så gode rammebetingelser som mulig. Jeg mener vi bør ha et 1000 års perspektiv på reindrifta. Reindrifta skal forbli også lenge etter våre generasjoner, uttaler Danielsen.

SE VIDEO: Intervju med nyvalgt leder i NRL, Inge Even Danielsen.

Berit Marie Eira er oppvokst i Masi i Kautokeino kommune i Troms og Finnmark. Hun har i mer enn 30 år bodd i tettstedet Kautokeino. Hun er gift og har fire barn, fem barnebarn.

Nils Ánte Oskal Eira bor i Lavangen kommune i Troms og Finnmark. Han er oppvokst i Kautokeino, der han også har tatt reindriftsutdanning og lærerutdanning. Han er gift, har fire barn og to barnebarn.

KANDIDATENE: Nils Ánte Oskal Eira, Inge Even Danielsen og Berit Marie Eira. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Disse ble valgt til styret ved akklamasjon:

Marit Inga Smuk, Varanger. Varamedlem Ellinor Guttorm Utsi, Polmak Flyttsamelag.

Leif Anders Somby, Karasjok.Varamedlem Maret Laila Anti.

Berit Marie Eira, Kautokeino. Varamedlem Johan Ivvar Gaup, Kautokeino.

Aslak Nils Eira, Troms. Varamedlem Sara Katrine Aleksandersen, Troms.

Tom Lifjell, Nordland. Varamedlem Kristine Blind Helland, Nordland.

Mathias Jåma, Nord-Trøndelag. Varamedlem Berit Ellen Gaino Jåma, Nord-Trøndelag.

Simon Danielsen, Sør-Trøndelag. Varamedlem Jenny Fjellheim, Sør-Trøndelag.

Leder i NRL-U: Ellen Sara Sparrok Larsen.

Kommunikasjonsmedarbeider

NRL har nylig ansatt Anja Guttorm Graven (43) som kommunikasjonsmedarbeider i halv stilling.

– Mitt arbeid er blant annet å vise det riktige bildet av reindrifta i samfunnet. Det eksisterer mange misforståelser og vrangbilder av næringen, forklarer Guttorm Graven.

KOMMUNIKASJON: Anja Guttorm Graven skal fortelle om reindrifta til samfunnet. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– I tillegg er min jobb å fortelle om de sakene som organisasjonen vil at jeg skal fortelle om. Internkommunikasjon er også en viktig del av jobben, opplyser Guttorm Graven.

Anja Guttorm Graven skal også lede prosjektet «Hets og rasisme mot reindriften».