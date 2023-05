Loga ášši sámegillii.

– Nå er det for sent. Det er allerede i filmen. Det kan man ikke gjøre noe med, sier Sarre.

I fjor høst ringte en journalist til Ingá Márjá Sarre og spurte hvordan hun hadde fått den sørsamiske stemmen i filmen «Forbannelsen».

Da ble den nordsamiske stemmeskuespilleren overrasket.

– Jeg hadde ingen kontrakt med filmprodusenten. Det var ganske flaut, forteller Sarre.

HAR IKKE SETT FILMEN: Den nordsamiske skuespilleren sier at hun ikke har turt å se filmen som hadde premiere høsten 2022. Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

I en samtale som NRK har fått innsyn i, fremstår det som at opptakene hennes skulle være en foreløpig skisse, og at det ikke ville brukes i filmen.

IM Ingá Márjá: Hvordan ble det med opptaket av meg? Ble det mer enn en skisse?

Filmprodusenten, Henrik Martin Dahlsbakken, bekreftet at opptaket var brukt og fire dager senere hadde filmen premiere.

I en e-post til NRK skriver filmprodusenten at bruken ble bekreftet i forkant av filmens premiere oktober 2022 og at den da virket helt uproblematisk for Sarre.

Filmprodusent Henrik M. Dahlsbakken, her under filmpremieren, skriver til NRK at han ikke ønsker å uttale seg ytterligere i saken. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Dahlsbakken skriver videre at Sarre ble honorert og kreditert for stemmeopptakene i henhold til bransjepraksis.

Fikk 1000 kroner

Filmselskapet utbetalte et honorar til Ingá Márjá for stemmeopptakene i februar 2021.

Sarre bekrefter at hun fikk 1000 kroner for stemmeopptakene, men at hun ville krevd mer for et jobboppdrag der opptaket skulle brukes i en spillefilm.

– Jeg ville gjort det bedre og sjekket språket med en språkkonsulent om jeg visste at det skulle brukes i filmen. Jeg kan jo ikke sørsamisk, så jeg hører ikke om språket mitt er godt nok, forklarer hun.

Forskjellen mellom samiske språk kan være stor, og sammenlignes gjerne med norsk og islandsk.

Dobbelt vederlag

En jurist ved Skuespillerforbundet har i dialog med filmregissøren kommet til enighet om saken.

– Ofte blir løsningen at den som har brukt åndsverk, og offentliggjort det uten å ha klarert rettighetene til å gjøre det, må betale dobbelt vederlag, så det blir dyrt for de som gjør det.

Det forklarer forbundsleder ved Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen.

FORNØYD: Forbundsleder ved Norsk Skuespillerforbund, Knut Alfsen, er glad for at saken har funnet sin løsning. Foto: Oda Elise Svelstad / NRK

Alfsen legger til at slike hendelser er uvanlige.

– At man både starter arbeidet før det er noen kontrakt og publiserer ting som ikke er godkjent, det er ikke vanlig. Nå har jo også den saken funnet sin løsning, og det er vi selvfølgelig veldig glad for i Norsk Skuespillerforbund.

– Svært beklagelig

Direktør ved Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI), Anne Lajla Utsi, synes det er svært beklagelig at en samisk skuespiller har fått en dårlig erfaring.

– Som regel har spillefilmer et stort budsjett, og da bør ikke ting som dette skje, sier Utsi.

ØNSKER SAMARBEID: Direktør ved Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI), Anne Lajla Utsi, håper flere filmskapere vil samarbeide med instituttet. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Utsi viser også til den samiske filmprotokollen «The Pathfinder», som er en guide til ikke-samiske filmskapere som vil hente inspirasjon fra samisk kultur og historier. Rådene skal hjelpe filmskapere til å fortelle samiske historier på en respektfull måte.

Ny betaling

Over 7 måneder etter filmpremieren har Ingá Márjá mottatt en ny utbetaling fra filmselskapet.

Filmprodusenten presiserer at dette skjer i samråd med Skuespillerforbundet, for den utvidede bruken av lydopptaket på verdensbasis til evig tid. Dahlsbakken vil ikke kommentere saken ytterligere.

Ingá Márjá sier seg fornøyd med å ha fått betalt for jobben, men skulle fortsatt ønske at hun hadde fått en arbeidsavtale og mulighet til å kvalitetssikre opptaket sitt før det ble brukt.

– Det er selvfølgelig synd at man skal måtte kjempe for slike saker, men hvis ikke jeg viser hvor skapet skal stå så vil det jo bare fortsette, avslutter hun.