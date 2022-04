– Denne joiken er viktig. Den handler om hvordan reinmarkene våre blir ødelagt av gruvedrift, vindturbiner og annen for for industri, forklarer vinneren av joikedelen i årets Sámi Grand Prix, Jörgen Stenberg.

Jörgen Stenberg vant joikedelen i SGP med «Skilkedh». Du trenger javascript for å se video. Jörgen Stenberg vant joikedelen i SGP med «Skilkedh».

Vinneren av sangdelen var veldig takknemlig.

– Skummelt. Tusen takk alle kjære mennesker. Takk for at dere stemte på meg. Det sa vinneren etter at progamlederne Fred Buljo og Alexandra Rotan avslørte hvem årets vinner er.

Seks finalister

Programledere var Keiinos Alexandra Rotan og Fred Buljo. De ledet showet på samisk og norsk.

Det var plukket ut seks finalister til joikedelen av årets Sámi Grand Prix:

Inger Marie Nilut (Kautokeino) med joiken «Ovl' Ovl' Ovlla»; Iŋgor Ántte Áilu Gaup (Kautokeino) med joiken «John Mathias Gaup», Johan Anders Bær (Karasjok) med joiken «Per Heimly», Jörgen Stenberg (Umeå) med joiken «Skilkedh», Máhtte Ánte J. Sara (Kautokeino) med joiken «Sildda áldu» og Sara Elvira Kuhmunen med joiken «Čuvggodit» (Jokkmokk) med joiken «Čuvggodit».

De seks sangfinalistene var:

Aili Teigmo sang «Bajimusas» (Rooftop). Hun har i flere år gitt ut musikk, både som artist og låtskriver. På SGP-scenen viste Aili en ny og mer ekte side av seg selv; hun sang på samisk. Hun sier at musikk høres enda vakrere, mykere og mer sårbart ut på samisk, enn på engelsk.

Aili synger Bajimusas. Du trenger javascript for å se video. Aili synger Bajimusas.

Elin & The Woods med «Dát vuovdi». Duoen består av Elin Kåven fra Karasjok og Robin Lynch fra Sandnessjøen. Tittelen betyr på norsk «denne skogen», handler om alt det som lever blant trærne, også de tingene vi kanskje ikke legger merke til.

Elin & The Woods synger Dát vuovdi Du trenger javascript for å se video. Elin & The Woods synger Dát vuovdi

Ingá-Máret Gaup-Juuso med «Dovdameahttumii». Gaup-Juuso er en tradisjonell joiker, med røtter fra Kautokeino i Norge og Enontekiö i Finland. «Dovdameahttumii» handler om at man aldri hvilken vei livet tar, eller hvilke muligheter som kan dukke opp på veien.

Mirja Palo er fra Arvidsjaur i Sverige. Dette er første gang hun deltar i SGP. «Hilla «betyr «glo» på norsk, som for Mirja er en kjærlighetsmetafor, til mennesker, naturen og stedene som er dyrebare for oss.

Mirja Palo synger Hilla, Du trenger javascript for å se video. Mirja Palo synger Hilla,

Natalie Carrion deltok med sangen «Daelviejïjje». Hun kommer fra Umeå i Sverige. Hun har etter hvert blitt et kjent navn for samiske musikkelskere. Natalie har ikke samisk som morsmål, men det hindrer henn ikke å synge på samisk.

Natalie Carrion synger Daelviejïjje. Du trenger javascript for å se video. Natalie Carrion synger Daelviejïjje.

Soá - «Áiggi mielde». Ordet soa kommer fra portugisisk og betyr «klinger» eller lyder. Tittelen betyr «med tiden». Bandet består av Ellinor Skartland fra Tana, David Cariano fra Oslo/Portugal og Andreas Gundersen Timme fra Tana.