– Klærne og pynten til konfirmasjon er dyre. Dette har blitt en stor økonomisk belastning for familier, sier forelder og konfirmantenes kontaktperson i Kautokeino, Hanne Merete Hætta Gaup.

I Kautokeino står de samiske tradisjonene sterke. Før påske er det tid for en av årets største høytider, konfirmasjonen. Dette kan bli en dyr affære.

Store totale kostnader

Konfirmasjonsantrekket fra topp til tå for en jente koster 56 850 kroner. For en gutt koster antrekket 44 750 kroner. Dette er en beregning som Sámi duodjeinstituhtta (Institutt for samisk håndverk) har gjort.

I tillegg til dette kommer kostnader for mat og leie av lokale. I Kautokeino er slektsbåndene sterke. Det er ikke uvanlig å invitere over hundre personer til konfirmasjonsfesten.

En bunad kan koste alt fra 25 000 til 50 000 kroner, men ikke alle skaffer seg et så dyrt festantrekk. I motsetning til Kautokeino, hvor så å si alle som konfirmeres har kofte.

I følge en Nordea undersøkelse i 2016, brukte foreldre som holdt konfirmasjon i gjennomsnitt 36 000 kroner. I summen er medregnet selve festen, konfirmantens antrekk og foreldrenes gave til konfirmanten.

Hanne Merete Hætta Gaup. Foto: Liv Inger Somby/NRK

Forsøker å ta grep

Noen foreldre til årets konfirmanter i Kautokeino har nå forsøkt å ta grep.

På et forelderemøte ble det foreslått å ta i bruk den hvite kappen i kirken, i stedet for den samiske koften med tilbehør. En slik kappe brukes i mange andre deler av landet under konfirmasjonen.

Det var stor enighet på møtet. Men i ettertid har det kommet protester til forslaget om å ta i bruk hvite kapper. Hanne Merete Hætta Gaup

Foreldrekontakten Hætta Gaup forteller at saken på grunn av sykdom har gått i stå. Men hun vil kalle opp til et nytt foreldremøte snarest for å diskutere saken videre.

Kjent utfordring for Nav

På NAV-kontoret i Kautokeino er konfirmasjonskostnadene en kjent utfordring.

– Vi får årlig inn søknader om økonomisk støtte i forbindelse med konfirmasjonen, sier Márjá Eira, leder ved Nav i Kautokeino.

Hun vil ikke gå inn på hvor mange. Men også i år har det kommet in søknader om pengestøtte.

I følge loven om sosiale tjenester kan Nav gi økonomisk støtte opptil 15 000 kroner. Eira forteller at en grundig vurdering ligger til grunn for å oppnå slike stønader.

Vil ikke gjemme koften under kappen

Inga Máret Ánne Utsi syr mye av festantrekket selv. Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Forelder Inga Máret Ánne Utsi har en konfirmant i år. Noe hun gleder seg til. Hun liker ikke forslaget om den hvite kappen.

Utsi vil holde den samiske tradisjonen ved liv og pynte konfirmanten i tradisjonelle samiske klær.

Jeg vil ikke gjemme det fineste vi har under en hvit kappe. Inga Máret Ánne Utsi

Utsi syr det meste selv, og nekter å ta i bruk den hvite kappen, som hun mener også vil koste penger.

– Hvis det blir tvang å bruke kappen her i Kautokeino, konfirmerer jeg barnet mitt et annet sted, sier Utsi.

– Vi kan ikke bestemme over kledsel

Leder i menighetsrådet i Kautokeino, Ole Einar Hætta, sier de ikke kan bestemme hvordan konfirmantene skal kle seg i kirka.

– Hvis de kjøper hvite kapper og velger å bruke det, så kan vi ikke stoppe dem. Vi kan heller ikke forby konfirmanter som velger å bruke samiske klær, sier Hætta.

Under konfirmasjon i Kautokeino i 2014. Foto: Ewa-Mari Hedman

Instituttet for samisk håndverk har gjort en beregning over kostnader for en konfirmant i Kautokeino.

– Sølvsmykkene følger konfirmanten til voksen alder. Noen ganger har familien arvet smykker. Det reduserer konstnadene, sier Inga Hermansen Hætta.