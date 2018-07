– Jeg vil jo ikke at barna skal lide selv om jeg sliter økonomisk

– Jeg vil ikke at ungene skal falle utenfor, og strekker meg langt for at de skal få være med på ting vi egentlig ikke har råd til, sier «Kari».

Slik beskriver en mor i Kautokeino hverdagen sin etter å ha blitt alene med flere barn etter et samlivsbrudd. Uten fast jobb blir hverdagen vanskelig økonomisk.

– Jeg gjør alt jeg kan for at ungene skal leve normalt, sier kvinnen som av hensyn til barna ønsker å være anonym.

Men hun er langt ifra alene.

Tallene for 2016, som ble publisert i dag på barnefattigdom.no, viser at stadig flere barn lever i fattigdom. Nå vokser hvert tiende barn opp i et hjem med inntekt under fattigdomsgrensa:

Foto: Skjermbilde / barnefattigdom.no

Tallet for hele landet lå i 2016 på 10,3 prosent, og har økt kraftig fra årtusenskiftet. Da var snittet på 4 prosent:

Verst i landet er Fosnes. Der lever 25,9 prosent av barna i et hjem med vedvarende lavinntekt. Nummer to er Torsken med 23,1 prosent. Kautokeino havner på en tredje plass med 22,2 prosent.

Holder det hemmelig

«Kari» må klare seg med kun 9000 kroner i arbeidsledighetstrygd enkelte måneder. Med en husleie på 8000 blir det tøft.

– Jeg har jo regninger å betale, mat skal kjøpes og unger skal ha klær og utstyr.

Hun prater ikke til andre om at hun sliter økonomisk. Bare de aller nærmeste vennene vet.

Hun spør heller ikke om hjelp.

– Jeg skal klare dette selv. Men begynner ungene å sulte eller gå med hullete klær, da ber jeg selvfølgelig om hjelp.

I Norges største samekommune, Kautokeino, lever hvert femte barn i fattigdom. Alle har ikke råd til å delta på idrett. Foto: Marie Elise Nystad

– Alvorlig situasjon

Faglig leder for barnevernet i Kautokeino mener situasjonen er alvorlig. Og at statlige myndigheter nå må ta situasjonen innover seg.

– Altfor mange barn lider fordi foreldrene har lav inntekt, sier Berit Anette Hætta.

Hun ser at barn fra lavinntektsfamilier ikke får utvikle seg som andre barn.

– Det kan bli for dyrt med idrett, barnas sosiale nettverk blir også mindre, og har kanskje ikke råd til å delta i bursdager på grunn av gaver. Eller feire selv.