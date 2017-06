Grilling i lavlandet – snøskredfare på fjellet

– Skal du på tur er timing viktig. Sent på dagen er snøen våtest og faren for skred størst. Med soloppvarming øker faren for våte løssnøskred. Vær også oppmerksom på at skavler kan brekke, melder NVE i sin pressemelding (ekstern lenke).

Dersom du skal på tur i bratt terreng så anbefaler de deg å ikke gå i hellinger som tipper over 30 grader, dette er utløpssoner for skred.

På fjelltoppene i Nord-Norge er det fortsatt snø, og med det gode været som har kommet inn over landsdelen begynner nå smeltingen av denne snøen. Dette skaper problemer for folk som skal ferdes i terrenget.

– Når våren for alvor kommer opp i høyden, følger ofte skredproblemer av våte skred, glideskred og sørpeskred. Disse oppstår av ulike årsaker og må håndteres ulikt for at du skal kunne ferdes trygt, skriver NVE

NVE advarer dermed om tre ulike skred, og hvis du ser sprekker i snøen burde du være oppmerksom.

– Glideskred løsner ved bakken og kan bli store. Det er vanskelig å forutse når disse skredene går, men hvis du ser sprekker i snødekket som utvider seg er dette et tegn på økt fare.

– Sørpeskred forekommer når snødekket inneholder svært mye vann. Merk at de kan gå i svært slakt terreng.

Gjennom hele vinteren har NVE sendt ut regionale varsel når det kommer til skredfare. De kan ikke ta helt ferie enda selv om fellesferien er rett rundt hjørnet.

– Fram til midten av juni, publiserer vi nyheter på varsom (ekstern lenke) med informasjon som vi tenker kan være nyttig for deg som går på tur eller arbeider i skredutsatt terreng.