– Vi ønsker å lære mest mulig og få en god forståelse av det vi skal starte opp med, sier styrer Hilde Nordskag Lysklett ved Ferista friluftsbarnehage i Trondheim.

1. august begynte de to første samiske barna ved den kommunale barnehagen . Nå ønsker både Trondheim kommune og barnehagen å få større innblikk i det å drive samisk barnehage.

Derfor dro 22 ansatte helt til Tana i Finnmark.

– Har mye å lære

– Vi har lært at vi har mye å lære. Det å starte en samisk barnehage er ikke det samme som å starte en norsk barnehage. Vi har lært om samisk barneoppdragelse og kultur. Men ikke minst har vi lært at språket henger så tett og nært knyttet til identiteten til de barna vi skal ta i mot, forteller Lysklett til NRK.

I tillegg til de to som allerede har begynt ved Ferista friluftsbarnehage. kommer det ytterligere tre fra og med nyttår.

– Vi er avhengige av familier som søker plass hos oss. Det vil være plass til tolv barn, men vi har erkjent at det kan ta tid med å få fyllt opp en avdeling, ser Hilde Nordskag Lysklett.

– Større bevissthet

Lysklett sier at 100 årsmarkeringen for det første samiske landsmøtet – som fant sted i nettopp Trondheim – er en medvirkende årsak til etableringen av en ny avdeling for samiske barn.

– Vi har faktisk et ansvar for å ivareta Norges urfolk, og det har det blitt en mye større bevissthet om og forståelse for gjennom Tråante 2017, sier Lysklett.

Barnehagen har ansatt Signe Trosten til å jobbe med prosjektet. Hun har selv arbeidet ved den samiske barnehagen i Tana, og hadde satt sammen et faglig program for delegasjonen fra Trondheim.