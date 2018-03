Fortsatt 11 milliarder «norske penger» i «Black Snake»: – Fører Trumps oljepolitikk

§ 3.Kriterier for atferdsbasert observasjon og utelukkelse av selskaper

Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for selskaper der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for:

a)grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid

b)alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner

c)alvorlig miljøskade

d)handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser

e)grov korrupsjon

f)andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.