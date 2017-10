– Fram til det norske folks pensjonsfond beslutter å ekskludere selskapet Energy Transfer Partners, som driver Dakota Access Pipeline, kommer vi til å fortsette å informere Oljefondet om hvordan selskapet behandler urfolk, sier urfolksrepresentant og menneskerettsadvokat Michelle Cook til NRK.

På tirsdag møtte hun sammen med andre urfolkskvinner, som har vært en del av Standing Rock protestene mot oljerøret «The Black Snake», Statens pensjonsfond utland sitt Etikkråd.

ETIKKRÅDET: Leder for Etikkrådet Johan H. Andresen sier at Etikkrådet fortsatt ikke har behandlet saken om Dakota Access Pipeline. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ønsket til kvinnene er et Oljefondet ikke investerer i hovedselskapet bak oljerøret Dakota Access Pipeline. Oljefondet investerer totalt 11,2 milliarder i selskapene som eier det omstridte oljerøret.

Etikkrådet lyttet til urfolkskvinnene

– Vi er takknemlige overfor banker og finansielle institusjoner, som er villige til å snakke om menneskerettighetsbrudd med oss, sier Cook, som håper at møtet vil føre til at Etikkrådet vil tilråde Oljefondet til å selge seg ut av oljerørledningene.

Etikkrådet har fortsatt ikke behandlet saken om Dakota Access Pipeline, men leder for rådet Johan H. Andresen sier de har et åpent sinn.

– Jeg hadde et åpent sinn for å ta imot informasjon, og høre deres synspunkter, slik at jeg kan forstå saken fra deres ståsted bedre, og det formålet tror jeg vi er på vei til å oppnå, sier Andresen etter møtet.

– Respekt for Standing Rock

Energy Transfer Partners har saksøkt Greenpeace for å være grunnen til at flere banker trakk seg fra Dakota Access Pipeline.

På sine egne nettsider (NRK tar ikke ansvar for eksternt innhold) skriver Energy Transfer Partners at de har respekt for Standing Rock Sioux stammenes standpunkt i saken, men at de vil ivareta og beskytte private eieres rettigheter i saken.