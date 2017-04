FN-rapportør vil ha oljefondet ut av omstridt oljerørprosjekt i USA

Victoria Tauli-Corpuz er FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter og torsdag fikk hun siste oppdatering om det som skjer i Nord-Dakota med den omstridte oljerørledningen Dakota Access.

Den norske statens oljefond har en investering verdt 11,6 milliarder norske kroner, etter at fjorårets avkastning på investeringen ble 800 millioner kroner.

Disse to ungdommene fra Standing Rock hadde møtt opp da FNs permanente forum for urfolkssaker denne uken behandlet Dakota Access oljerørledningen. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

FN-spesialisten anbefaler fondet å trekke seg fra prosjektet fordi det bryter det lokale urfolkets rettigheter.

– Urfolk ikke blitt konsultert

Tusenvis av mennesker over hele USA har protestert mot byggingen av Dakota Access oljerørledningen – både før og etter at Donald Trump tiltrådte som president.

Trass i motstanden har Trump bestemt at oljerørledningen skal strekkes gjennom Standing Rock lakotafolkets hellige landområder og under drikkevannsreservoaret deres.

– De har virkelig ikke blitt konsultert om det som setter rørledningen i deres vannområde. Så, det har egentlig ikke konsultert dem på den riktige måten, så samtykke har egentlig ikke blitt oppnådd. Det er et viktig brudd på deres rett, påpeker Tauli-Corpuz overfor NRK.

Victoria Tauli-Copuz møtte NRK Sápmis TV-team utenfor FN-bygningen i New York i går. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

FN-rapportøren er også bekymret for den unødvendige voldsutøvelsen som skjedde i forbindelse med vinterens protest mot oljerørledningen.

– For det andre, selvfølgelig, har vi også sett en militarisering av stedet når de har sendt alle sikkerhetsvaktene og militæret for å fjerne leirene, sier hun.

– Ikke gitt opp

LaDonna Brave Bull Allard var med på å starte protestleiren i Nord-Dakota, der demonstranter for et år siden begynte kampen for å hindre anleggsmaskinene i å gjøre jobben sin.

Nå er leiren ryddet, men hun har ikke gitt opp.

– Vi har bare nettopp begynt å stå imot. Vi vil fortsette å stå imot. Det er ennå ingen olje i rørledningen. Vi fortsetter med våre bønner. Bevegelse vår er verdensomspennende nå, og vi vil fortsette å vise sivil ulydighet, sier Allard.

LaDonna Brave Bull Allard har ikke gitt opp kampen og sier at det er mange som akter å fortsette motstanden mot oljerøret. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Nesten alle norske finansinstitusjoner har trukket seg ut av Dakota Access-prosjektet. Bare statens oljefond er blitt igjen med sine 11,6 milliarder kroner.

– Jeg tror de må revurdere avgjørelsen hvis oljerørledningen bryter med urfolks rettigheter og forurenser miljøret deres. Jeg mener det er et tungtveiende argument for at Statens pensjonsfond ikke skal finansiere denne typen utvikling, sier Victoria Tauli-Corpuz.