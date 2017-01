Oktiibuot 33 norggabeali sámi duojára galget hervet Tråante 2017, Sámiid álbmotbeaivvi gitta guovvamánu 11. beaivái.

Stuorra gudni

33 sámi duojára besset čájehit iežaset duoji Tråante 2017. Dá Gáivuona duojár Asle Tveitnes čuoldimin máttáromssa-ofohta guovllu vuoddagiid maid áigu sáddet duodječájáhussii Troandimii.

Gáivuotnalaš Asle Tveitnes lohká leat stuorra gudnin go son máttánorgalaš beassá čájehit iežas sámi duoji. Tveitnes álggii čuoldit ránuid maŋŋel go lei geargan kurssas Olmmáivákkis. Son lea čuoldán ránu sihke mánáideaset ja eamidii, muhto fertii heaitit go dearvvašvuohta hedjonii.

De fuobmái ahte áigu álgit čuoldit vuoddagiid ja boahkaniid. Buot bargu dahko ásttoáiggis, čilge Tveitnes. Son čuoldá iešguđet guovllu vuoddagiid ja boahkaniid. Son lea válljen Máttá-Romssa/Ofohta boahkana ja vuoddagiid maid áigu čájehit duodječájáhusas Troandimis boahtte mánu.

Dá golbma Guovdageainnu málle boahkana maid Asle Tveitnes lea čuoldán. Foto: Klemet Anders Sara / NRK-Sápmi

Olu duojárat miehtá norgga

Lea Duodjeinstituhtta ja Sámi Duodji geat fállet duodječájáhusa Tråante 2017. Oktiibuot 33 sámi duojára miehtá norgga besset čájehit dujiideaset Troandimis muitala Duodjeinstituhtta , muhto eai buot duojára vuolgge Troandimii ieža. Asle Tveitnes lea okta sis gii sádde duojis Troandimii. Duojárat leat máttásámi guovllus gittá Nuorta-Finnmárkkus.