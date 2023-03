– Hårreisende, sier AUF om regjeringens håndtering av Fosen-saken

– Vi i AUF mener det er helt hårreisende at det har gått over 500 dager før man har tatt stilling i denne saken her, sier Fredrik Sørlie, sentralstyremedlem i AUF.

– Det er ekstremt kritikkverdig. Det synes jeg reflekterer hele prosessen her, at den har vært kritikkverdig, tilføyer han.

Dermed føyer Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, AUF, seg til den lange listen med skarpe kritikere av regjeringen, etter at demonstrasjonene mot Fosen-vindmøllene startet 23. februar.

NRK forklarer Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? Bla videre Brukes som beiteområde Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet. 2010: Får tillatelse til å bygge i området I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013. 2014: Spilles inn i rettsystemet Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse. 2016: Starter utbygging Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet. 2018: FN ber om byggestans FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 2021: Knusende dom i Høyesterett I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen. 2022: Vil beholde anlegget Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. Les mer om Fosen-dommen her Forrige kort Neste kort

Sørlie takker demonstrantene fra Norske Samers Riksforbund og Natur og ungdom, som han mener har gjort en heltemodig innsats og har endret norsk politikk.

– Vi i AUF har en klar forventning til regjeringa. Man er nødt til å gjøre noe med dette menneskerettighetsbruddet, dette overgrepet mot den samiske befolkningen så raskt som mulig.

Demonstrasjon foran slottet fredag, da regjeringen var i sitt ukentlige møte med kongen. Foto: Alf Simensen / NTB

Krever riving av vindturbiner

– Vindturbinene skulle ha blitt revet ned dagen dommen i Høyesterett falt, er leder i Rød ungdom Alberte Tennøe Bekkhus.

Hun mener det skader tilliten til den norske staten at det har gått så lang tid uten at noen har skjedd.

Alberte Tennøe Bekkhus, leder Rød ungdom Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Det har vært over 500 dager der den norske stat har fortsatt en særdeles lite stolt tradisjon med fornorskning og overgrep mot den samiske befolkningen. Så selvfølgelig skal vindturbinene ned, sier Bekkhus.

– Vi trenger også å sikre at det aldri, aldri skjer igjen, sier hun.

Bekkhus takker også demonstrantene som i over en uke har demonstrert foran departementene i Oslo, og flere ganger har blitt fjernet med makt av politiet.

– Jeg vil også rette en stor takk til aktivistene som har kjempet den siste uka, men ikke minst til aktivister og samer som har kjempet ikke bare i flere år, men kanskje et helt liv, i flere generasjoner. Takk til dere.

Demonstrant bæres bort fra Kommunal- og Utdanningsdirektoratet torsdag 02. mars. Foto: Inga Maret Solberg / NRK

Sosialistisk ungdom takker også demonstrantene.

– Vi er mange som har fått håp og tro på at en rettferdig verden er mulig, på grunn av dere. Takk! Dere er kjempetøffe! Og så må vindturbinene rives!, sier nestleder i SU Eirin Helgesen.

Også hun påpeker at det er pågående menneskerettighetsbrudd.

Eirin Helgesen, nestleder SU Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Derfor er vi nødt til å gi reindriftsområdene tilbake til reindriftssamene på Fosen, og da må også vindturbinene ned.

De fleste ungdomspartiene har ikke bestemt seg

– Det finnes veldig få tiltak uten konsekvenser, og vi trenger mer fornybar energi, sier 2. nestleder i Unge Høyre Emma Erlandsen.

Unge Høyre har ikke tatt stilling til om vindturbinene må rives.

Emma Erlandsen, nestleder Unge Høyre Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Hvis ikke Norge øker vår utbygging så når ikke vi klimamålene. Europa når ikke klimamålene, sier Erlandsen.

Rødt-leder Alberte Tennøe Bekkhus mener det ikke er en motsetning mellom klimatiltak og ivareta menneskerettighetene til den samiske befolkningen.

– Jeg mener det blir falskt å sette opp dette som en motsetning. RU er for eksempel for havvind, som det er mulig å bygge ut mange steder.

Omstridte vindturbiner på Fosen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

En ringerunde NRK har gjort viser at heller ikke Senterungdommen, Fremskrittspartiets ungdom, Unge Venstre eller Kristelig Folkeparti har tatt noe endelig standpunkt.

Heller ikke AUF, som altså refser regjeringen, har tatt noe standpunkt til hva som bør skje med vindmøllene. Saken skal først opp landsstyret om to uker.

– Hvorfor skal dere vente så lenge med å komme fram til hva dere mener bør gjøres, når dommen falt for over 500 dager siden?

– Nå er det knappe to uker til vi skal ha vårt landsstyremøte og vi mener det er viktig at alle stemmene i AUF blir hørt, sier Fredrik Sørlie.

– Men kunne ikke dere gjort dette for veldig lenge siden?

– Det kan man jo si. Men jeg tror det er mange som føler at man har vært forsinka på ballen når det kommer til det og det er åpenbart ikke bra nok. Og vi forventer mer av egen regjeringen, over 500 dager er for lang tid.

Blant all ungdomspartiene som ikke har tatt noe standpunkt til å vindturbinene må rives er det en generell enighet om at staten må bøte på skaden den har gjort på Fosen.