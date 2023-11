Tidligere har jurister gitt regjeringen kraftig kritikk for håndteringen av Fosen-dommen.

Nå fortsetter kritikken, men denne gangen fra de som tilhører den tredje statsmakt – dommerne.

– I en rettsstat er det viktig at dommer blir respektert og etterlevd. Her har vi en avgjørelse fra Høyesterett som sier at konsesjonsvedtakene er ugyldige, og da er det et problem at driften fortsetter.

Det sier Kirsten Bleskestad, leder for Den norske Dommerforening.

Foreningen har sendt brev til stortingspresident Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre.

Bekymret for at tilliten til rettsstaten kan svekkes

– Måten saken har utviklet seg på og den lange tiden som har gått, gjør at vi har fått en bekymring for at tilliten til rettsstaten kan bli svekket.

Kristen Bleskestad synes det er problematisk at driften på Fosen fortsetter med ugyldige konsesjonsvedtak. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

Dommerforeningen uttaler seg sjeldent om saker som er politisk betente, men gjør nå et unntak.

– Vi synes det er grunn til å påpeke dette når vi ser hva som har skjedd i saken her, som er overraskende.

NRK forklarer Hva sier Fosen-dommen? Hva sier Fosen-dommen? 11. oktober 2021 fastslo Høyesterett at statens vedtak om å tillate drift av vindkraftverk på Fosen i Trøndelag, var ugyldig. Hva sier Fosen-dommen? Høyesterett mener vindkraftutbyggingen vil ha vesentlig negativ effekt på reineiernes mulighet for å dyrke sin kultur på Fosen. Dette er brudd på menneskerettighetene. Høyesterett har ikke tatt stilling til om de omstridte vindmøllene må rives. Hva sier Fosen-dommen? Truer eksistensen Da Frostating lagmannsrett behandlet Fosen-saken i 2020 sa den: «En isolert vurdering tilsier etter lagmannsrettens oppfatning av vindkraftverk på Storheia og Haraheia vil true reindriftsnæringens eksistens på Fosen.» Høyesterett slo fast: «Inngrepet vil etter dette på sikt utgjøre en alvorlig trussel mot næringsvirksomheten og dermed mot kulturutøvelsen.» Hva sier Fosen-dommen? Samlet effekt Høyesterett mener inngrepet må ses i sammenheng både tidligere og planlagte tiltak: «Den samlede effekten av tiltakene er avgjørende for om det foreligger krenkelse». Hva sier Fosen-dommen? «Spekulativt» Høyesterett viser til lagmannsrettens syn om at reinen vil unnvike vindkraftverkene som er utbygd på Fosen: «Etter lagmannsrettens syn vil det videre være «spekulativt» å legge til grunn av reinen vil venne seg til vindkraftverkene og senere ta områdene i bruk til beite.» Hva sier Fosen-dommen? Det «grønne skiftet» Høyesterett mener hensynet til «grønt skifte» og økt fornybar energiproduksjon, ikke kan veies opp mot reindriftens rett til kultur- og næringsutøvelse: Hensynet til «det grønne skiftet» kunne vært ivaretatt ved å velge andre mindre inngripende utbyggingsalternativer, mener Høyesterett. Hva sier Fosen-dommen? Redusert reintall Høyesterett mener inngrepet gir vesentlig negativ effekt på økonomien: «Utbyggingen vil på lengre sikt føre til tapte beitemuligheter i et slikt omfang at det ikke vil kunne kompenseres fullt ut ved å ta i bruk alternative beiteområder. Reintallene vil som følge av dette mest sannsynlig måtte reduseres betraktelig.» Hva sier Fosen-dommen? Usikkert med fóring Lagmannsretten mente vinterfóring av reinen kunne være en løsning. Høyesterett mener derimot at slik fóring i om lag 90 dager hver vinter, avviker vesentlig fra tradisjonell, nomadisk reindrift: «Slik saken er opplyst for Høyesterett, fremstår det videre som usikkert om et slikt opplegg er forenlig med reineiernes rett til å utøve sin kultur.» Forrige kort Neste kort

Ønsker ikke å kommentere ytterligere

I brevet til Dommerforeningen blir Stortinget og regjeringen bedt om å respektere dommen og redegjøre for hvordan de vil sikre rettsstaten og menneskerettighetene – også i den midlertidige fasen.

NRK har prøvd å få en kommentar fra statsminister Jonas Gahr Støre, uten hell. Statssekretær for statsministeren, Halvard Ingebrigtsen, svarer NRK i en e-post.

– Vi vil først svare på Dommerforeningens brev på vanlig måte, og kommer derfor tilbake til dere senere.

Stortingspresident Masud Gharahkhani svarer NRK i en SMS.

– Jeg takker for brevet fra Dommerforeningen. Det er mottatt og vil bli besvart.

Grunnen til at brevet også er adressert til Stortingspresidenten skyldes Stortingets særlige ansvar for at Grunnloven etterleves og dets ansvar for å kontrollere regjeringen.

– En problemstilling

Det er over to år siden Høyesterett fastslo at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtak på Fosen er ugyldige.

En dom i tingretten og lagmannsretten kan ankes, men en dom fra Høyesterett er endelig straks den er avsagt.

Det betyr at dommen må respekteres også i den midlertidige fasen, frem til en varig løsning på Fosen er på plass.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har uttalt at dommen ikke betyr at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan har falt bort, og at vindkraftverkene drives i henhold til de opprinnelige konsesjonene.

Det reagerer Dommerforeningen på.

– Det å gi uttrykk for at konsesjonen ikke har falt bort og at driften kan fortsette, når det er ugyldige konsesjonsvedtak, er en problemstilling.

Høyesterettsdommen sier at vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen var ugyldig da utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Det betyr at 150 vindturbiner i Roan og på Storheia er reist på grunnlag av et vedtak som nå er kjent ugyldig. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

De påpeker at regjeringen virker til å mene at vindkraftselskapene som tapte rettssaken kan fortsette sin virksomhet, til tross for at de opprinnelige vedtakene er ugyldige.

– Det å fortsette driften, stiller jo spørsmålstegn ved akkurat det kjernespørsmålet.

NRK har bedt Olje- og energidepartementet om å kommentere Dommerforeningens brev, men har ikke mottatt svar.

Kan øke presset

Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen sier at det ikke er vanlig at dommere uttaler seg om politiske saker.

– Det er et kraftfullt signal som politikerne må ta på alvor.

– I Norge har vi tradisjon for at domstolen skal holde seg unna politikken. Samtidig er det nettopp Høyesterett som har gjort at Fosen-saken har havnet på politikernes bord.

Tone Sofie Aglen mener at det er en utfordring at Høyesterettsdommen ikke sier noe om hva som skal skje med vindkraftanleggene. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

Aglen mener at brevet fra Dommerforeningen kan øke presset mot regjeringa ytterligere.

– Mange har stilt spørsmål ved hvorfor dette tar så lang tid, og at ansvaret ligger hos regjeringa. Ettersom saken nå er i mekling, har vi lite innsikt i hvilken framdrift det er i saken.

– Dommerforeningen stiller spørsmål om hvordan driften kan fortsette til tross for at konsesjonsvedtakene er ugyldige. Hvilke signaler gir dommerne her?

– De mener åpenbart at regjeringa jobber for langsomt her. En utfordring med Høyesterettsdommen er at den ikke sier noe om hva som skal skje med vindkraftanleggene, men at det ikke er gjort nok for å sikre reindriftas rettigheter på Fosen, sier Aglen.

