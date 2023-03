Reineiere på Fosen åpner for kompromiss om vindkraftanlegg

– Reindriften kan være villig til å inngå en avtale om en begrenset driftstid for vindkraftverket. Det vil si at man blir enige om at det skal få stå, men ikke ut konsesjonstiden på 25 år, sier reineiernes advokat Erik Brønner til avisa Klassekampen.

Brønner opplyser at Sør-Fosen sijte (reindriften på Fosen består av to siidaer, Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida) la fram dette forslaget for Fosen Vind rett etter at Høyesterett avsa sin dom høsten 2021.

Forslaget står i kontrast til det flere aktivister og aktører i reindrifta har krevd: At vindturbinene på Fosen må rives.

Økonomisk kompensasjon

– Utbygger ville oppnådd at reindriften ikke står fast ved krav om at vindmøllene må rives nå og går med på at de får stå en viss periode, men ikke full konsesjonstid. Reindrifta ville på sin side fått forutsigbarhet for når vindmøllene skal tas ned. Det er en kompromissløsning, sier han.

Det er nettopp vedtaket om konsesjonen på 25 år som Høyesterett har fastsatt er ulovlig, og som gjør at vindkraftanleggene på Fosen bryter med menneskerettighetene til reindriftsutøverne i området.

Brønner vil ikke si noe om hvor mange av reineierne som er villige til å bli med på en slik løsning, men sier at en slik avtale også må inkludere en økonomisk kompensasjon.

NRK forklarer Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? Bla videre Brukes som beiteområde Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet. 2010: Får tillatelse til å bygge i området I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013. 2014: Spilles inn i rettsystemet Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse. 2016: Starter utbygging Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet. 2018: FN ber om byggestans FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 2021: Knusende dom i Høyesterett I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen. 2022: Vil beholde anlegget Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. Les mer om Fosen-dommen her Forrige kort Neste kort

Departementet må ta stilling

Fosen Vind sier til Klassekampen at de er kjent med forslaget, men at det er opp til Olje- og energidepartementet å ta stilling til dette, noe departementet opplyser at de foreløpig ikke har gjort.

Forslaget ble lagt fram for Fosen Vind rett etter at Høyesterett avsa sin dom høsten 2021. Ifølge advokaten har Fosen vind ikke vært villige til å diskutere en slik avtale. Olje- og energidepartementet sier de ikke har tatt stilling til forslaget.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sa denne uka at dommen fra Høyesterett ikke gjør det klart at vindturbinene må rives.

– Dommen betyr heller ikke at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan har falt bort. Inntil nye vedtak kommer på plass, drives vindkraftverkene i henhold til de opprinnelige konsesjonene. Vindkraftselskapene gjør derfor ikke noe ulovlig, påpeker Aasland.

Foto: Martin Fønnebø / NRK

Foreslår ny vurdering i Høyesterett

Stortingsrepresentant og tidligere Frp-leder Carl I. Hagen mener på sin side at Fosen Vind og Statkraft bør vurdere å be Høyesterett gjenåpne Fosen-saken.

I en kronikk i VG stiller Hagen spørsmål om Fosen-dommen i Høyesterett er avsagt på feil grunnlag.

Hagen skriver at det for ham er ubegripelig at Høyesterett i dommen har definert reindrift som utøvelse av en kultur.

«Jeg tror faktisk de fleste vil være enig med meg i at reindrift først og fremst er en næringsvirksomhet som kjøttproduksjon med okser, kuer, sauer og kyllinger», heter det blant annet i kronikken.

Han skriver også at det ikke står verken i FNs konvensjon eller Norges grunnlov «at det å drive reindrift er en kultur og ikke en næringsvirksomhet».

Hagen skriver at det er nødvendig med langt mer grundige undersøkelser av i hvor stor grad turbinene egentlig hindrer reinen i å beite.