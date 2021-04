– Jeg tenkte med en gang på min kone, Karen Marianne. Den passet utrolig bra for henne og det kan du høre i joiken.

Det sa den glade vinneren av årets Sámi Grand Prix joikefinale Máhtte Ánte J. Sara før finalen.

Máhtte Ánte var forhåndsfavoritt og nå er han veldig lettet vinner.

BARNDOMSDRØM: Máhtte Ánte J. Sara syns det var skikkelig artig å vinne konkurransen, som han har lenge ønsket å delta i. Foto: Sámi Musihkafestivála

– Jeg vil takke alle som har stemt på meg og alle som har motivert meg til å delta i konkurransen. Det er en barndomsdrøm som har gått i oppfyllelse, sier han.

Kim Hallgeir Berg kom på andreplass med joiken «Anna Mathilde», mens Johan Anders Oskal ble nummer tre med joiken «Per Thomas Oskal».

Vinneren av sangfinalen

Før finalen var den unge duoen Lávre Johan Eira og Hildá Länsman favoritt til å vinne årets sangkonkurranse.

VANT: Lávre&Hilda vant årets Sámi Grand Prix sangfinale. Foto: NRK

Sangen «Jođi» er inspirert av et samisk ordtak jođi lea buoret go oru, som betyr at det er bedre å være i farta enn å være stille på et sted.

– Dette metaforet har en eksensiell betydning i dag med tanke på koronasituasjonen, sa Lávre.

De to møttes under Sámi Music Awards noen år tidligere og har sunget i lag flere ganger før SGP-finalen.

– Vi var begge nominerte, men vi vant ikke noe. Vi føler at vi vant noe likevel, fordi vi ble enige om å lage en sang til denne konkurransen, og det har jo ført til et godt musikksamarbeid, sier duoen og flirer.

Da de ble utropt som vinnere smilte de fra øre til øre.

– Helt suverent bra følelse, sa Lávre

– Det var veldig gøy å vinne, sa Hilda.

Før Lávre kunne si at de hadde fått gode signaler hos folket.

– Det stod på nettet at vi var favoritter, men det var godt å vinne, sa en smilende Lávre.

På andreplass kom EiRA-duoen med sangen «Máilmmi Nieida». Tredjeplassen gikk til Yarsem Galkin & Roman Jakolev med sangen «Моайнас Се̄ййтъя̄вьр баяс»

– Utfordrende å arrangere

Sámi Grand Prix er den største sang- og joike konkurranse i Sápmi. Den har blitt arrangert tradisjonelt siden 1990, men i fjor ble den avlyst for første gang på grunn av korona-utbruddet.

– Festivalen har et ansvar i den nasjonale dugnaden om å begrense smitte av koronaviruset, uttalte leder for Samisk Musikkfestival Ken Are Bongo i fjor.

UTFORDRENDE: Leder for Samisk Musikkfestival innrømmer at det har vært utfordrende å arrangere SGP på grunn av korona, men er stolt over alle som har bidratt og gjort det mulig å gjennomføre det. Foto: Ol Johan Gaup

Selv om korona fremdeles er tilstedeværende, så bestemte Bongo å arrangere SGP-konkurransen i år. De har tatt opptak av deltakere i deres hjemland, og slik har de overholdt de nasjonale retningslinjene for smittetiltak.

– Da situasjonen er som det er så var opptak den eneste løsning for oss. De siste 14 minuttene sendte vi direkte. Alle deltakerne var med direkte fra Sverige, Finland og Russland da vinnere ble utropt. Hvis noen av de ville ha vunnet, så ville vi ha vært direkte hjemme hos dem, sier Bongo.

Gikk du glipp av årets direktesendte finaler? Ikke fortvil. Her har du smakebiter fra finalejoikene og sangene.

Joik

En 20 sekunders smakebit av joiken Mahtte Ante J Sara konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021. Du trenger javascript for å se video. En 20 sekunders smakebit av joiken Mahtte Ante J Sara konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Nils Peder A. Gaup konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021. Du trenger javascript for å se video. En 20 sekunders smakebit av joiken Nils Peder A. Gaup konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Kim Hallgeir Berg konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021. Du trenger javascript for å se video. En 20 sekunders smakebit av joiken Kim Hallgeir Berg konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Jørgen Stenberg konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021. Du trenger javascript for å se video. En 20 sekunders smakebit av joiken Jørgen Stenberg konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Hanna-Maaria Kiprianoff konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021. Du trenger javascript for å se video. En 20 sekunders smakebit av joiken Hanna-Maaria Kiprianoff konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Domna Khomyuk konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021. Du trenger javascript for å se video. En 20 sekunders smakebit av joiken Domna Khomyuk konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Nils Lars Nilsen Eira konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021. Du trenger javascript for å se video. En 20 sekunders smakebit av joiken Nils Lars Nilsen Eira konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Nils Johan A Gaup konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021. Du trenger javascript for å se video. En 20 sekunders smakebit av joiken Nils Johan A Gaup konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Elen Ravdna A Triumf konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021. Du trenger javascript for å se video. En 20 sekunders smakebit av joiken Elen Ravdna A Triumf konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

En 20 sekunders smakebit av joiken Johan Anders Oskal konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021. Du trenger javascript for å se video. En 20 sekunders smakebit av joiken Johan Anders Oskal konkurrerer med i Sámi Grand Prix 2021.

Sang

Her er en smakebit av Моайнас Се̄ййтъя̄вьр баяс, Yarsem Galkin & Roman Jakolevs bidrag i Sámi Grand Prix, som betyr "Eventyr om Sieidejávri". Du trenger javascript for å se video. Her er en smakebit av Моайнас Се̄ййтъя̄вьр баяс, Yarsem Galkin & Roman Jakolevs bidrag i Sámi Grand Prix, som betyr "Eventyr om Sieidejávri".

Her er en kort smakebit av EiRAs bidrag til Sámi Grand Prix 2021. Du trenger javascript for å se video. Her er en kort smakebit av EiRAs bidrag til Sámi Grand Prix 2021.

Her er en kort smakebit av Ingá Máiiá Blinds bidrag til Sámi Grand Prix 2021. Du trenger javascript for å se video. Her er en kort smakebit av Ingá Máiiá Blinds bidrag til Sámi Grand Prix 2021.

Her er en kort smakebit av Ailu Valle & Ingá Márjá Sarres bidrag til Sámi Grand Prix 2021. Du trenger javascript for å se video. Her er en kort smakebit av Ailu Valle & Ingá Márjá Sarres bidrag til Sámi Grand Prix 2021.

Her er en kort smakebit av Bernt Mikkel Haglunds bidrag til Sámi Grand Prix 2021. Du trenger javascript for å se video. Her er en kort smakebit av Bernt Mikkel Haglunds bidrag til Sámi Grand Prix 2021.