Go áldu goađđá miesi, de dasa ii álo leat čielga vástádus manne. Sáhttet leat máŋggalágán sivat manne.

– In diede justa manne áldu lea guođđán miesi, soaitá muhtomin geavvat nu ahte áldu hilgu miesi. Soaitá leat nuorra áldu dahje soaitá leat diekkar árgges áldu, mii ii šat duostta boahtit miesi lusa. Badjeolbmot vigge ohcat álddu, muhto ii gávdnon.

GOUHTU: Miesáš lea duhtavaš go olgun beassá guohtut. Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

Miessi orui nu headju okto nu ahte badjeolbmot geat gávdne miesi jerre Máret Ingeris ja su nuoramus nieddažis sáhttibago dikšut miesáža.

– Dákkár dáhpáhus lea geavvan ovdal, ja dat geavvá ain duos dás, muhto lea vuosttaš geardde go mii vásihat dán ja váldit miesi ruoktot, čilge Máret Inger Aslaksdatter Anti.

Son dat leage váldán miesi stohpui.

Boazu, beana vai olmmoš?

Miessi lei sulli guovtte vahkkosaš go gávdne dan. Das rájes lea orrun stobus. Dalle ii oru miessái nu álki diehtit leago son boazu vai olmmoš.

– Dat gal várra ii ádde ahte dat lea buozu, soaitá várra jáhkkit ahte dat lea beana dahje olmmoš. Ii oru nu berošteamen eará bohccuin. Dat jáhkká mun lean su eatni, láve jus mun jávkkan dahje láhppon, de ruovgugoahtá, čilge Anti.

EATNI: Máret Inger Aslaksdatter Anti lea dego miesi eatni Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK



– Lea justa dego mánná

Miesi ferte bures fáktet, go viggá borrat buot maid oaidná.



– Dat lea vel vearrát go mánná. Dat ii birge gal okto olgun. Dat gal borrá buot ruskkaid. Miessi láve oidnot geđggiid viggamin borrat. Ja áigu máisttašit buot. Dat oađđá maid máŋggaid diimmuid go lea gallás dahje váiban.

BORRÁ BUOT: Ferte fáktet miesi, vai ii bora buot ruskkaid. Nugo dá. Foto: Ellen Agneta Norvang / NRK

Mánáguovttos miesážiin soabadeaba oalle bures, muhto muhtomin sáhttet ijat leat veahá guhki.

– Miesi guovttos mánáin boktiba nubbi nuppi, muhtomin lihkká miessi ihkku ja ruovgagoahtá ja dalle lihkká mánná maid, dahje nuppeláhkái. De gártá ahte mun ferten lihkkat ja ráhkadit doahttu goappašiidda, čilge Máret Inga, ja lasiha ahte lea dego ožžun nuppi máná dállui.

– Plána lea luoitit miesi, dan in diede gal vel goas. Šaddá dálvvi orrut stobu luhtte, muhto dalle gal orru olgun go šaddá stuorát.