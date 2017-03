– Dette gjør jeg for å vise at barn kan være ulike, sier Maja Kuoljok.

Grunnen til at man i dag skal ha ulike sokker på seg er World Down Syndrome Day.

Idag, 21. mars, er nemlig dagen for å hylle ulikheter, og slå et ekstra slag for alle menneskers like verdier og rettigheter.

Initiativet kommer opprinnelig fra USA der man kaller det for «Rock Your Socks», men drives internasjonalt av Down Syndrome International, og kalles da «Lots of Socks».

Det går helt enkelt ut på å pare sammen sokker som ikke er like.

Blant alle

Rachel Nergård i Gällivare i Sverige, med sin datter Maja Kuoljok, markerer også dagen med ulike sokker på seg.

Nergård forteller at viktigheten av dagen er nettopp å synliggjøre ulikheten.

– Det er bra også for oss samer å sette søkelyset på dette med Downs syndrom siden det finnes blant alle. Også hos samer. Vi vil også sette søkelyset på dette, som i dag, på verdens down-syndrom-dag.

Maja Kuoljok (14) har i dag på seg ulike sokker. – Dette gjør jeg for å vise at barn kan være ulike. Foto: PRIVAT

Nergård opplever også at mange ikke tørr å snakke om downs syndrom.

– Min datter Maja er blitt godt mottatt. Men noen tør rett og slett ikke å snakke om dette om hvordan det er å leve med downs syndrom, og ha et barn med downs syndrom.

Bedre på større steder

Rachel Nergård har i sin tid flyttet med sin familie til Gällivare blant annet for at tilbudet for de med downs syndrome er bedre enn på mindre steder.

– Her finnes fysioterapeut, psykolog, logoped og habiliteringstilbud. Og så er her også spesialskole med spesialpedagoger.

Et tredje kromosom

21. mars er datoen som Downsyndrome International og European Downsyndrome Association stiftet som dagen for alle mennesker med det medfødte tredje ekstra kromosomet, nemlig kromosom nummer 21 som man har tre eksempler av ved downs syndrom. Det vanlige er å ha to slike kromosomer.

Syndromet har fått sitt navn etter den britiske legen John Langdon Down som i år 1866 var den første til å beskrive syndromet.