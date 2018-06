Mens tyveri og ran anmeldes i rundt 70 prosent av tilfellene, anmeldes digital kriminalitet som nettsvindel, nettrakassering og seksuelle overgrep på nett i mindre grad.

I politiets innbyggerundersøkelse i fjor svarte 81 prosent av dem som hadde blitt utsatt for nettrakassering at de ikke anmeldte saken.

De vanligste årsakene er at ofrene ikke tror politiet har kapasitet eller kompetanse til å løse problemet, eller at de mener saken var for liten, ifølge undersøkelsen.

I april avslørte NRK at én mann i årevis har trakassert flere norske kvinner på nett. Flere av kvinnene politianmeldte den ukjente mannen, men saken ble henlagt.

Andre ofre orket ikke tanken på å anmelde. Saken etterforskes nå av politiet i Øst politidistrikt.

Les mer: Les intervjuet med mannen NRK omtaler som «Edderkoppen»

– Vil ikke være til bry

Sigve Røger, politioverbetjent ved seksjon for digitalt politiarbeid i Oslo, sier skam kan være en av årsakene til at folk ikke anmelder digital kriminalitet.

VIKTIG Å ANMELDE: – Har man ikke tall på hva som skjer, blir det litt som å sette opp et feriebudsjett uten å vite hvor man skal på ferie, sier Sigve Røger, politioverbetjent ved seksjon for digitalt politiarbeid i Oslo politidistrikt. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Blir du ranet på gata møter du full forståelse hos samfunnet og de rundt deg, men har du gitt fra deg en million til Nigeria eller delt et nakenbilde, er det ikke sikkert alle er like sympatiske, sier han.

– Noen tenker kanskje at politiet ikke har kapasitet til å hjelpe, eller at det de er utsatt for ikke er så viktig at man må «bry» politiet.

Politioverbetjenten understreker at det er viktig å anmelde, så politiet får bedre oversikt over kriminaliteten:

– Politiet har alltid nok å gjøre. Det handler om å prioritere der man får mest og riktig effekt. Har man ikke har tall på hva som skjer, blir det litt som å sette opp et feriebudsjett uten å vite hvor man skal på ferie.

– Politiet må jobbe hardt for å henge med

Ifølge Røger har politiet nå stort fokus på digital kriminalitet.

– Det er en erkjennelse i etaten at utviklingen går så fort at politiet må jobbe hardt for å henge med.

MÅ JOBBE HARDT FOR Å HENGE MED: – Det er en erkjennelse i etaten at utviklingen går så fort at politiet må jobbe hardt for å henge med, sier Sigve Røger, som har ledet et prosjekt for å spre teknologikunnskap til alle deler av politiet. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Han peker på at teknologi har blitt allemannseie, og at det tilsynelatende er lavere terskel for å begå kriminelle handlinger på nett.

– Jeg tror vi vil se flere saker med kriminalitet på nett, rett og slett fordi det er enklere å gjennomføre og lett tilgjengelig.

Røger sier politiet har fagmiljøer som er sterke på teknologi, men at hvis politiet skal kunne løse kriminalitet på nett må kunnskap om teknologi være grunnleggende ferdighet hos enhver ansatt i politiet.

– Når publikum møter politiet, har de en forventning om at politiet skjønner hva de snakker om. Hvis de da får beskjed om at betjenten ikke vet hva Facebook Messenger er, er det svært uheldig og kan påvirke tilliten til politiet.