– Dette er en gledens dag for Kautokeino, men også for hele Sápmi, sier ordfører i Kautokeino Johan Vasara.

Statsråd og Høyres førstekandidat til Stortingsvalget i Finnmark, Frank Bakke-Jensen er på valgkamptur i hjemfylket sitt og hadde tatt turen til Kautokeino og Samisk videregående skole og reindriftsskole i dag.

Med seg hadde han Fremskrittspartiets førstekandidat Bengt Rune Strifeldt.

Ventet lenge

Sammen kunne de fortelle at regjeringen nå går inn for at Beaivváš ja Samisk videregående skole samlokaliseres, og at arbeidet med dette skal komme i gang allerede i løpet av høsten.

– Vi har lenge ventet på et nytt bygg, så dette er fantastiske nyheter, sier produsent i Beaivváš, Leif Isak Nilut.

Det samiske nasjonalteateret Beaivváš holder i dag til i kulturhuset i Kautokeino, som flere har omtalt som et fukt- og lekkasjerammet «fjøs».

Løftet om fellesbygg for Beaivváš samiske nasjonalteater og Samisk videregående skole og reindriftskole ble i dag gitt muntlig, men det er ennå ikke bevilget penger til formålet.