Alvorlig skadd i snøskuterulykke

Politiet i Nord-Trøndelag skriver på Twitter at de fikk melding om ulykka klokken 20.30 fredag.

Mannen skal ha kjørt i en bergvegg, og det var ikke flere personer involvert i ulykken.

Til VG utdyper operasjonsleder Bård Krogstad at vedkommende har fått skader i rygg og hode, og at tilstanden betegnes som alvorlig.

Mannen var på ei hytte med noen kamerater, da han bestemte seg for å dra på en snøskutertur alene. Det var de andre i hytta som meldte fra til politiet, etter at de så at han kjørte inn i en bergvegg, melder Namdalsavisa.