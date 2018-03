– For en magisk dag, sier artisten Katarina Rimpi fra Sverige.

Det ble en spesiell og sterk opplevelse for henne da hun sang og joiket under konserten Mihá i Hamarøyhallen lørdag.

– Det er en så alvorlig sak som er grunnen til at vi er her. Så jeg føler mye i hjertet. Jeg holdt på å begynne å gråte, sier Rimpi.

Hele 18 artister tok turen for å vise at Tysfjord også kan forbindes med stolthet og glede.

Konserten står i sterk kontrast til historiene som ligger bak. Seksuelle overgrep i Tysfjord.

Mihá-konserten imponerte både artister og tilskuere.

Linn og Marlene Knutsen er storfornøyd med konserten. Foto: Sander Andersen / NRK Sápmi

Stolt

– I dag er jeg stolt. Av å være same. At man har fått til denne konserten, sier Linn Knutsen til NRK etter konserten.

Einar Roska kjørte hele 1400 kilometer, fra Nesseby i Finnmark til Hamarøy i Nordland, for å overvære konserten.

– Jeg måtte ta meg turen for å støtte tysfjerdingene.

Artisten Sofia Jannok poengterer at det var store krefter i konserten.

– Det er en så utrolig viktig sak, og et så dristig forslag på at man snu noe som er tungt over til et mektig samhold. Vi alle samer trenger det. Kjærligheten.

– Vi er her i dag fordi våre sener, våre formødre, forfedre og etterkommere er så sterke.

– Meget, meget bra

For artisten Katarina Barruk var det viktig å vise at samer står sammen.

– Det var så mange følelser som dukket opp da jeg kom ut på scenen, fordi jeg har tenkt veldig mye på disse sakene, som er grunnen til at vi er her.

Ordføreren i Tysfjord ble mektig imponert.

– Det var meget, meget bra. Det var ingen nedturer, bare oppturer. Stoltheten reiser seg ifra bunnen av, sier ordfører Tor Asgeir Johansen.

NRK Sápmi har fått én times sendetid på NRK 2 lørdag 10. mars fra denne konserten med musikk, kommentarer og intervjuer. Sendingen begynner klokken 2210.

Men her får du oppleve en liten smakebit. Avslutningen av konserten.

Tysfjord-joiken «Vuodna» skrevet av Lars Magne Andreassen: