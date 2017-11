– Safe som fagforening har sviktet fullstendig, sier Runar Kjørsvik.

For ett år siden fortalte han sin historie til NRK. Mens Kjørsvik var hovedverneombud forsøkte han å ta opp flere kritikkverdige forhold på Norske Shell sitt anlegg på Nyhamna i Møre og Romsdal. Etter en lengre tids konflikt med ledelsen, endte han med å få sparken.

Kjørsvik mener denne oppsigelsen er ugyldig og vil ta opp kampen mot oljeselskapet, men han mener dette blir vanskelig uten støtte fra Safe. Norske Shell har for øvrig avvist at oppsigelsen hadde noe med varslingene å gjøre.

– Offentlig har Safe støttet meg, men når det kommer til prosessene som skal kjøres mot Shell, har de vært livredde for å bruke penger og ikke gjort stort. De har bare drevet med moralsk oppbakking. Det hjelper ikke meg at jeg får en blomsterbukett hver jul, sier han.

Krever ti millioner

Kjørsvik har derfor bestemt seg for å stevne Safe for manglende støtte. Han krever ti millioner kroner. Det var Romsdals Budstikke (krever abonnement) som først skrev om denne saken.

Dette skjer bare ett år etter at Kjørsvik ble hyllet av Safe for sin varsling om negative forhold i Shell.

– Denne prosessen har allerede kostet meg én million i rene penger. I tillegg er jeg sykemeldt på grunn av konflikten, og jeg må tenkte på framtidig tap av inntekt og pensjon. Derfor den summen, sier Kjørsvik, som legger til at tingretten foreløpig ikke formelt har godkjent stevningen.

Han har i tillegg begjært arrest i Safe sine eiendeler, herunder bankkontoer og eiendom. Grunnen er at han er bekymret for at Safe vil miste kontroll over pengene sine framover og derfor ikke vil kunne betale ham erstatning. Arrestbegjæringen er avvist av Stavanger tingrett, men Kjørsvik har anket avgjørelsen.

På Safe sin kongress for noen uker siden tapte de Statoil-ansatte i foreningen kampen om nestledervervet. De Statoil-ansatte har derfor trukket seg ut av forbundsstyret alle verv i Safe. Parallelt jobbes det med et mulig partnerskap med Lederne.

– Safe er i oppløsning

Kjørsvik frykter at Statoil-medlemmene vil trekke seg helt ut av Safe, og dette kombinert med et partnerskap med Lederne, vil føre til at Safe sine midler pulveriseres.

– Safe er i oppløsning, sier Kjørsvik.

Leder i Safe, Hilde-Marit Rysst, avviser dette.

– Det har ikke vært noen diskusjon om at Statoil-medlemmene ønsker å melde seg ut. Og det er heller ikke snakk om at Safe skal fusjonere med Lederne, sier hun.

– Låst juridisk

Rysst synes det er trist at Kjørsvik har gått til det skritt å stevne Safe.

– Kjørsvik mener dere har sviktet ham?

– Vi opplever det ikke sånn. Vi har brukt masse ressurser, blant annet i Kjørsvik sin sak mot Shell som endte med et forlik, sier hun.

Safe mener dette forliket gjør det vanskelig å trekke Shell for retten på nytt.

– Vi er låst juridisk sett, sier Rysst.

Norske Shell har ingen kommentarer til saken.