– Rapporten, som bygger på over 1200 dokumenter, viser at her er det et system som ikke spiller på de reglene vi skal ha i Norge, sier leder for fagforeningen Safe, Hilde-Marit Rysst.

På oppdrag fra fagforeningen har forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) sett på arbeidsforholdene på Norske Shell sitt anlegg på Nyhamna, et anlegg som tilknyttet Norges nest største gassfelt, Ormen Lange.

Bakgrunnen for at akkurat Nyhamna er plukket ut til et såkalte «casestudie» var at Safe i mange år hadde hatt utfordringer med kontinuitet på tillitsvalgtsiden. I tillegg hadde det vært en langvarig konflikt mellom ledelsen og det tidligere hovedverneombudet Runar Kjørsvik.

Kjørsvik varslet om kritikkverdige forhold, fryktkultur og manglende medbestemmelse. Han endte med å få sparken.

– Rapporten viser helt klart at han snakket sant, sier Rysst.

Bakgrunnen forrapporten var saken til det tidligere hovedverneombudet Runar Kjørsvik.

Autoritært

– Den viktigste konklusjonen i rapporten er at Shell har innført styringsmekanismer som er autoritære og som ikke er forenlige med prinsippene om medbestemmelse i norsk arbeidsliv, sier forsker Eivind Falkum fra AFI som er en av tre forfattere av rapporten.

Bitten Nordrik, er forskeren som har fulgt Kjørsvik sin sak tettest, han mener den er unik fordi det er sjeldent forskerne jobber med saker som er så godt dokumentert.

Dette sier rapporten om fryktkultur Ekspandér faktaboks Forskerne viser til flere eksempler på fryktkultur og autoritært styringssystem i rapporten, blant annet: Shell oppmuntrer til tysterkultur, der ansatte som melder fra om kollegers feil blir premiert, og de som ikke sier fra blir straffet selv

Forskerne måtte ha en halvtimes pause mellom intervjuene fordi de ansatte fryktet at de skulle bli «sett» med forskerne

Ansattrepresentanter blir sent involvert i store omorganiseringsprosesser og blir ilagt munnkurv om forhold som de burde fått anledning til å ta opp med de ansatte

Ansatte frykter for å si fra om ting de er usikre på fordi de kontinuerlig vurderes og «underperformance» kan i verste fall føre til oppsigelse

En ansattrepresentant som er sitert i rapporten sier:«På Nyhamna, er det pill råttent – hauk over hauk – jeg har aldri vært på en arbeidsplass hvor det er så råttent som her»

Forsker Eivind Falkum har sett på forholdene på Norske Shell sitt anlegg på Nyhamna. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Avviser anklagene

Norske Shell har ikke ønsket å stille til et intervju om rapporten, men skriver i en uttalelse:

« Rapporten som SAFE har bestilt fra AFI inneholder en rekke faktiske feil som dessverre begrenser verdien den kunne hatt i vårt forbedringsarbeid ...

Leder for fagforeningen Safe, Hilde-Marit Rysst, håper at rapporten fører til bedre arbeidsforhold på Nyhamna. Foto: Safe i Teekay

Vi kommer likevel til å gå nøye gjennom rapporten, fordi den peker på sentrale forhold rundt samarbeidet som hele tiden jobber med å forbedre for å sikre et arbeidsmiljø med gjensidig trygghet, tillit og respekt. Her stiller rapporten viktige prinsipielle spørsmål som gjelder norsk arbeidsliv generelt. Dette er en debatt vi imøteser.

Personalsaken (saken til Kjørsvik, journ.anm.) som er nevnt flere steder i rapporten, vil vi av hensyn til de berørte naturligvis ikke kommentere i media».

Håper på å komme seg videre

Runar Kjørsvik selv mener rapporten viser at han hadde rett.

– Nå kan de ikke legge hodet i sanden og late som alt er ok, sier Kjørsvik som etter han stod frem og fortalte historien sin til NRK har vunnet Zola-prisen for sivilt mot.

Det tidligere verneombudet føler han endelig er blitt hørt.

– Denne saken har blitt altoppslukende og gått utover min familie og livskvalitet. Nå håper jeg sannheten kan komme frem.