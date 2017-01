Shell-varsleren får pris for sivilt mot

– Jeg ble veldig overrasket, egentlig sjokkert. Dette overgår all fantasi.

I november fortalte Runar Kjørsvik sin historie til NRK. Mens han var hovedverneombud, forsøkte han å ta opp flere kritikkverdige forhold på Norske Shells anlegg på Nyhamna i Møre og Romsdal. Etter en lengre tids konflikt med ledelsen, endte han med å få sparken. Norske Shell har avvist at dette hadde noe med varslingene å gjøre. Nå blir Kjørsvik hedret for kampen mot oljeselskapet.

Sivilt mot

Førstkommende onsdag får han Zola-prisen på Nobelinstituttet i Oslo.

– Prisen blir hvert år gitt til en person som har bidratt til å gjøre forholdene bedre for menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet i Norge, sier styreleder Petter Mejlænder.

– Kjørsvik er et veldig godt eksempel på typen kandidat vi har gitt, og ønsker å gi, prisen til. Han skulle representere de ansatte for at arbeidsmiljøet skulle være så bra som norsk lov krever den skal være. Han gjorde jobben, men ble straffet. Han fikk ikke støtte fra sin arbeidsplass. Han kjempet for det demokratiske systemet og medbestemmelsesretten, legger han til.

Anerkjennelse

– Jeg opplever dette som en stor ære, og er svært ydmyk. Jeg har jobbet for de ansattes rettigheter, sier Kjørsvik selv, som skal pakke finstasen og fly til hovedstaden onsdag morgen.

– Jeg har forsøkt å gjøre mitt beste for de ansatte. Jeg føler jeg har vunnet en stor seier på vegne av dem, sier Kjørsvik.

Det tidligere hovedverneombudet benytter også anledningen til å kritisere Petroleumstilsynet, som i det siste har vært i hardt vær.

– Det sviktet fullstendig, sier han.

Reaksjoner

Etter at NRK omtalte saken til Kjørsvik, var det flere enn styret for Zola-prisen som reagerte. Bellona benyttet anledningen til å rette skarp kritikk mot Petroleumstilsynet, som de mente sviktet varslere systematisk.

Kommunikasjons- og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet, Inger Anda, avviste kritikken i et intervju med NRK Rogaland 27. desember.

– I denne saken har vi gjort en stor jobb, med tre tilsyn. Det ble fulgt opp, og forholdene bedret seg betydelig over tid, sa Anda i intervjuet, og la til at tilsynet anså saken som avsluttet.

Både det nye hovedverneombudet og Safe-ledelsen har imidlertid reagert på intervjuet, og avvist at ting har bedret seg på Nyhamna, blant annet i et innlegg i Stavanger Aftenblad og et innslag i NRK Rogaland i forrige uke. Kjørsvik håper nå at omtalen og prisen fører til endring.

– Jeg håper dette kan være en døråpner, sik at jeg kan bidra til at dette ikke skjer i fremtiden, sier han.

Blant tidligere vinnere er Kadra Noor, Amal Aden, Erling Borgen og Gunnar Stålsett.