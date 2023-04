Under en pressekonferanse i forkant av landsmøtet, betegnet Moxnes partiets syn på våpenhjelp til Ukraina som «en av de mest kjente uenighetene» til partiet.

– Rødt har hatt ett standpunkt, og har gått inn i en grundig debatt. Under landsmøtet vil vi ta den endelige beslutningen.

Det skjer enten lørdag kveld eller søndag morgen.

– Den diskusjonen kommer til å bli lang. Mange kommer til å ta ordet for å si sin mening. Det er noe av formålet, at partidemokratiet får bestemme. Det samme gjelder havvindspørsmålet og vedtektene i partiet, sier Moxnes i forkant av landsmøtet.

Landsmøtet til Rødt blir avholdt i Stavanger i helga. Her skal partiet blant annet bestemme seg for hva de tenker om våpenhjelp til Ukraina. Foto: Elise Pedersen / NRK

Moxnes for Ukraina-hjelp

Partiet har lenge ment at Norge ikke bør sende våpen til Ukraina, fordi vi grenser direkte til Russland og at våpenhjelp vil gjøre Norge til en «medkrigerstat».

Partiet har også vært sterkt kritisk til USAs makt i verden og de er imot norsk Nato-medlemskap.

Leder Bjørnar Moxnes sa den 17. mars i år at han vil si ja til våpenhjelp til Ukraina.

– Jeg håper at landsmøtet lander på og sier et klart ja til våpenstøtte, men ikke ubetinget. Det er viktig for et antiimperialistisk parti at vi lander der.

Under ledertalen sier Moxnes at Rødt aldri ville lagt landet forsvarsløst for en stormakt som ønsker kontroll over landet.

– Vi ville tatt imot den våpenhjelpa vi kunne få. Derfor gir det ikke mening for meg at Rødt skal være mot all norsk våpenstøtte til Ukraina, når vi ser at Norge ikke har blitt en medkrigerstat, som vi frykta.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes håper partiet blir enige om å sende våpen til Ukraina. Foto: Elise Pedersen / NRK

Samarbeid med venstresiden

– Her i Stavanger styrer Rødt sammen med Arbeiderpartiet og en hel koalisjon av partier. De har fått til veldig mye. Gått i spissen for at man ikke skal miste barnetrygda hvis man får sosialhjelp. De har også gjort noe med tannhelse. Jeg vil si til Støre og Vedum: se til Stavanger.

Moxnes er tydelig på at han ønsker et økt samarbeid med venstresiden.

– Vi kan få til mye sammen. Vi ønsker å samarbeide og være med å styre i kommuner i landet rundt. Vi vil demme opp for høyrebølgen. Da er Stavanger et godt sted å se til.

– Hvis det blir nei til våpenhjelp, vil det bli vanskeligere å få til et samarbeid med Ap?

– Jeg tror det er innenrikspolitikk som er avgjørende når det gjelder samarbeid fram mot totalvalget. Også i kommunene etter lokalvalget, sier han og utdyper:

– Det å møte priskrisen med å øke minsteytelsene, kutte i regningsbunken til folk flest og ta kontroll over strømprisene. Det kan vi få til også selv om vi har ulike syn på våpenstøtte til Ukraina.

Politikerne i Rødt er splittet om våpenhjelp-spørsmålet. Terje Ørsnes fra Hamar og Terje Jektvik fra Ringsaker er usikre. Kristen Bay fra Nord-Østerdal er mot våpenhjelp til Ukraina. Foto: Line Tomter / NRK

Lokallaget i Stange har bestemt at kommunestyrerepresentant Unni Kronstad skal stemme for våpenhjelp.

– Dette er en vanskelig sak og det var veldig delte meninger blant medlemmene. Men i vårt parti er det i alle fall rom for å debattere våpenhjelpen, i motsetning til andre partier. Flertallet i lokallaget sier ja til våpenhjelp. Jeg helte også mot ja, men ikke ubetinget.

Kommunestyrerepresentant i Rødt, Unni Kronstad Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Regjeringen løser ikke forskjellskrisen

Moxnes åpnet sin ledertale fredag med å gå hardt ut mot regjeringen.

– For første gang i manns minne, opplever ikke flertallet økonomisk trygghet. Flere må droppe ett av dagens måltider for å få råd til strømregningen. For første gang i et mellomoppgjør siden andre verdenskrig har fagbevegelsen gått til streik, i klassekamp for at alle som skaper verdiene skal få sin rettmessige del.

Stortinget skal til våren behandle revidert nasjonalbudsjett.

– Vi må få ned strømprisene, dempe inflasjonen og unngå flere rentehevinger. Vi må levere løsninger på forskjellskrisa denne våren. Regjeringen løser ikke forskjellskrisa. Og Støre: Dette er et Forskjells-Norge vi ikke lenger kan leve med.

En engasjert Moxnes under sin ledertale på Rødt sitt landsmøte. Foto: Elise Pedersen / NRK

– Kom til Rødt, Vedum

Under sin ledertale går Moxnes ut mot Høyre.

– Den tydeligste beskjeden fra Høyres landsmøte var å slå ring rundt laksebaronenes profitt på fellesskapets ressurser. I altfor lang tid har milliardærene fått alt de peker på, med en rekke skatteforlik på høyresidas premisser.

Videre oppfordrer han Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum:

– Kom til Rødt, så skal vi sammen sikre en laksebaronskatt, som treffer rettferdig og styrker velferden i kommunene.

Han oppfordret også Arbeiderpartiet og Senterpartiet å bryte med kraftpolitikken til Høyre og FrP.

Flere ganger under talen fridde Rødt-lederen til Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre og Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum.

Samtidig kritiserer han Høyres Erna Solberg og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug ved flere anledninger.

Havvindspørsmålet

Saker som skatt, arbeidsliv, men også streik, strømkrise og havvind er blant de mange temaene som skal diskuteres under landsmøtet.

Rødts gjeldende politikk angående havvind er foreløpig strengt førevar, og debatten er delt i tre.

Noen mener at:

Norge ikke må utrede utbygging av havvind.

Havvind bør elektrifisere norsk sokkel.

Norge bør bruke havvind til den generelle kraftforsyningen, men samtidig balansere ulike hensyn, inkludert fiske og økosystemer i havet.

Under sin ledertale omtaler Moxnes elektrifisering av sokkelen som Norgeshistoriens største strømsløseri.

– Det er å tappe stikkontaktene på land og sende ti prosent av Norges kraftproduksjon ut til en kostnad på titalls milliarder og med null effekt på globale klimautslipp. En dyr og storstilt grønnvasking av Norges største leverandør av klimagassutslipp