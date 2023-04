Vedtektene til partiet Rødt legger til grunn at hvert eneste partilag har rett til å være representert på landsmøtet, som i år arrangeres 21. april i Stavanger.

Så lenge et lokallag i Nordland har mer en tre medlemmer har de rett til å sende én representant. De største lokallagene som har flere hundre medlemmer, får sende to delegater.

Det gjør at Nordland som det fylket med flest lokallag er godt representert med hele 28 delegater, og kan være med å avgjøre det betente spørsmålet om å sende våpen til Ukraina.

LANDSMØTE: Rødt-topper som Marie Sneve Martinussen, Mimir Kristjansson og partisekretær Benedikte Pryneid Hansen er blant dem som har snudd i spørsmålet om å sende våpen til Ukraina. Rødt sitt standpunkt blir avgjort på landsmøtet til helga. Foto: Ola Vatn / NTB

Rødt har lenge vært de eneste på Stortinget som har sagt nei til å sende våpen til Ukraina, men den siste tiden har flere Rødt-topper, blant annet partileder Bjørnar Moxnes endret innstilling om å sende våpen til Ukraina.

Det forklarer de med at uten våpenhjelp vil Ukraina bli knust av den russiske hæren.

Likevel er flere lokallag i Nordland fortsatt imot å sende våpen. Blant annet Rødt Meløy med sine fem medlemmer.

– Vi tror på diplomatiet

Espen Øksne, leder for Rødt Meløy, og representant på landsmøtet drar sørover med et nei i bagasjen.

– Vi er imot å sende våpen til Ukraina, sier han til NRK.

Han forklarer at det kom de frem til etter en lang diskusjon på årsmøtet.

Leder for Rødt Meløy, Espen Øksne, er imot å sende våpen til Ukraina. Foto: Privat

– Det var mange poeng som ble tatt opp, men det mest fremtredende var spørsmålet om hva som skjer når krigen er over. Man kan se til kriger som har vært, og etter krigen er over så er det mange våpen som kommer på avveier. Det er veldig farlig syns vi, forklarer Øksne.

Han legger til:

– Også er det veldig skummelt at Norge har såpass mye våpenindustri, at vi blir en slags krigsprofitør. Det er ikke sånn vi syns Norge bør være.

Lokallaget i Meløy tror dermed ikke på våpen som løsningen for fred.

– Vi tror på diplomatiet som løsning.

Les også: Full Skjæran-splittelse i Nord-Norge: – Jævlig unødvendig med sånne personkonflikter

Selv med 28 representanter og et flertall i Rødt Nordland tror han likevel at de representere et mindretall på landsmøtet.

– Men jeg syns det er veldig bra at alle lokallag har sin stemme. Det ville vært feil om ikke Meløy eller Rødøy fikk sendt en delegat til landsmøtet. Da ville vi fått en veldig sentralisert politikk.

Åpen for debatt

I motsetning til Meløy er ikke lokallagene på Dønna og Vega like låst i sitt standpunkt.

– I utgangspunktet er vi enig med Rødt Nordland om det de ha sagt i den forbindelse. Også får vi se hva som skjer på landsmøte og se om det er mulig å tilnærme seg i det da, forklarer leder i Rødt Vega, Per-Anton Nesjan.

Han ønsker ikke å inngå et kompromiss, men er klar for at det kan bli en opphetet debatt.

Per-Anton Nesjan, leder for Rødt Vega, reiser sørover klar for diskusjon rundt våpentemaet. Foto: Privat

– Vi må tåle å være uenig å snakke sammen for å forhåpentlig få fred både med oss selv og ellers.

Han representerer lokallaget under landsmøte. Til tross for at de ikke har landet på konklusjon påpeker han også viktigheten av retten til å sende representanter fra hvert lokallag.

– Representasjonsretten er unik blant partiene, og den er nesten unik blant organisasjoner. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har det samme og jeg er medlem i begge og jeg er veldig stolt av akkurat det, sier han.

– Vi tar det på alvor

På lik linje som Vega er også Rødt Dønna usikker på hva deres konklusjon blir.

Leder for Rødt Dønna, Leonid Rødsten mener det er riktig at Rødt tar våpentematikken på alvor. Foto: Privat

Leder i Rødt Dønna, Leonid Rødsten, forteller at de har gitt deres representant full tillit til å konkludere standpunkt under helgens møte.

– Han har ikke fått noe bundet mandat fra lokallaget på Dønna, sier Rødsten til NRK.

– Det er det store og flotte med denne debatten. Mens de andre partiene raskt byttet standpunkt, tok vi i Rødt det på alvor. Vi har hatt en god runde på det og funnet ut at vi kan konkludere på det etter en lang prosess i lokallaget og konkludere til helga.

Men han påpeker likevel at våpen ikke løser krig, men starter det.