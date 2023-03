Kystpolitikere fikk strammet opp landsmøtet – sier nei til regjeringens lakseskatt

Høyres landsmøte har stemt over lakseskatten, og går inn for denne formuleringen:

«Avvise regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk.»

Denne teksten ble vedtatt etter Høyres kystpolitikere har jobbet på spreng for å overbevise et flertall om at partiet må si tydelig nei til grunnrenteskatt på havbruk.

– Her må Høyre stå stødig. Her kan vi ikke vakle. Vi må være mot grunnrenteskatt. Vi må være imot alle former for grunnrenteskatt. Her kan vi ikke åpne for smutthull, sa ordførerkandidat Kirsti Pedersen Madsen i Tysnes i Vestland fra talerstolen.

Lettet sjømatnæring

Leder i Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, jubler over vedtaket.

– Gratulerer til Høyre og kystdelegasjonen i Høyre for å få fram et godt vedtak. Det er et gledelig vedtak. Det viser et mer tydelig Høyre som vi bør forvente oss, sier han til NRK.

I forkant hadde Eriksson etterlyst svar på hva Høyre mener.

I Sjømat Norge, som i årevis har jobbet imot skatten, er leder Geir Ove Ystmark også lettet.

– Vi ser positivt på Høyres vedtak. De ønsker i likhet med oss en annen modell for lakseskatt, sier han til NRK.

Næringen håper at Høyre vil klare å reversere skatteopplegget som Støre-regjeringen vil innføre. Første mulighet er etter valget i 2025, slik Eriksson ser det.

Ulike tolkninger

Fredag kunne NRK melde at de varslet omkamp om resolusjonsteksten, som er formuleringen en komite har laget for å forene landsmøtet om et kompromiss.

Kystpolitikerne fikk lørdag gjennomslag for ikke bare å si nei til å avvise regjeringens forslag som er på høring, men å avvise regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk.

I tillegg gikk et annet punkt på at flere modeller må utredes før det tas endelig stilling til lakseskatten.

Skrekken til kystpolitikerne har vært at Høyre kommer fram til en uklar formulering om hva partiet mener om grunnrenteskatten.

Men også de nye formuleringene tolkes ulikt.

Hanne Velure i Høyres sentralstyre var fredag opptatt av å beholde en formulering som i større grad åpnet for grunnrenteskatt. Men hn er fornøyd med den nye formuleringen.

– Det betyr at vi ikke lenger sier prinsipielt nei til grunnrenteskatt, men sier nei til grunnrenteskatt slik den er formet og fremlagt av dagens regjering, sier hun til NRK.

Finanspolitisk talsperson Helge Orten mener teksten er tydelig.

– Vi er tydelig på å avvise det forslaget og den modellen regjeringen har lagt på bordet. Samtidig har næringen selv sagt at den kan bidra mer. Men det må skje i dialog med næringen, sier han.

Eriksson i Sjømatbedriftene tolker vedtaket som at Høyre sier nei til regjeringens forslag.

– Det vi har etterlyst er hva Høyre er for. Her sier Høyre at de vil utrede en annen modell, som den færøyske vi i næringen har spilt inn.

– Men da blir det en grunnrenteskatt med dette vedtaket?

– Det blir en beskatningsmodell. Vi skulle ønske at man ikke innførte grunnrenteskatt i det hele tatt, sier han.

Ordførerkandidat Christine Agdestein i Steinkjer i Trøndelag fortalte om at verdens største smoltanlegg er i hjemkommunen, men at investeringer i nye anlegg har stanset opp etter regjeringen varslet grunnrenteskatt i fjor høst.

– Ledigheten vil øke på grunn av grunnrenteskatten, sier tillitsvalgte. Høyre sier nei til grunnrenteskatten, vi vil heller ha fremoverlente samfunn i hele Norge som lever av overskudd, ikke tilskudd, sier hun.

Samlet i kritikk av regjeringen

Resolusjonskomiteens leder Peter Frølich innledet debatten om lakseskatten med et spark mot regjeringen.

– Det regjeringen holder på med er så uforutsigbart at vi for første gang snakker om politisk risiko når man skal investere i Norge, sier Frølich, og fortsatte:

– Vi sier klart og tydelig nei til havbruksskatten regjeringen har lagt fram. Det er en skadelig modell. Vi ser effekten allerede på investeringene i havbruksnæringen, og det har svekket Norge som havbruksnasjon, sier han.