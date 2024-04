Klaner, kokain og krim. I lille, trygge Norge?

Det er ikke lenger bare noe folk føler. Det går feil vei. Trenden med nedgang i kriminaliteten er brutt. Det er særlig blitt mer grov vold blant barn og unge.

En ny rapport omtalt av VG viser hvordan kriminelle skaper frykt, truer butikkansatte og begår kriminalitet nærmest uforstyrret i enkelte områder i hovedstaden.

Samtidig kommer det stadige meldinger om at fryktede svenske gjengene krysser norskegrensa.

Nå tar Oslo-politiet kampen opp med de kriminelle.

Og politikerne tar kampen opp med hverandre om hvem som skal gi folk tryggheten tilbake.

Ut av dvalen

De hyppige skyteepisodene i Oslo denne våren har fått politikerne til å våkne.

Høyre i hovedstaden trygler regjeringa om mer penger til Oslo-politiet. Ap vil brekke ryggen på gjengene. Sp snakker varmt om nærpoliti i Oslo. Frp frykter svenske tilstander.

Men det er ikke bare i Oslo hvor opplevelsen er at kriminaliteten øker. Lokale medier rapporterer jevnlig om økende problemer.

11-åringer som kjøper ecstasy i skoletida i Trondheim.

Vi har aldri sett en så krevende situasjon i skolen, forteller rektorer i Trondheim til Adresseavisen. De beskriver økningen av vold, rus og trusler som handlingslammende.

Samtidig forteller politiet om markant økning i ungdomskriminaliteten.

Venner som raner venner i Skien.

Politiet i Grenland advarer foreldre om ran, narkotika og voldsbruk blant unge i Skien. Unge blir robbet for airpods og dyre klær for å betale narkotikagjeld, erfarer politiet.

Dødsbølge blant unge menn i rusmiljøet i Bodø.

Etter flere dødsfall advarer politiet i Nordland om et hardere rusmiljø med grovere kriminalitet og flere yngre brukere. Politiet innrømmer at de har for lite oversikt over narkotikamiljøene.

To 17-åringer som mishandlet og truet med å sage av hodet på en 16-åring på et forlatt industrilokale i Stavanger.

Stavanger Aftenblad har lenge skrevet om økende ungdomskriminalitet og grovere vold.

Det er etterlatt inntrykk uansett om du bor på Grønland eller i Grenland at volden øker, den blir mer brutal og den involverer stadig yngre.

En fellesnevner er gjerne rus og narkotika.

Svenske tilstander i valget

Dersom dette inntrykket fester seg, ligger mye til rette for at lov og orden vil bli en viktigere sak fram mot neste valg.

Til stor kontrast fra vårt naboland Sverige har norske velgere i liten grad vært opptatt av disse spørsmålene.

Før valget i 2022 sa 42 prosent av svenskene at lov og orden var den aller viktigste saken.

Bakteppet for dette var svært mange sprenginger og skyteepisoder i svenske byer og forsteder.

Man trenger ikke spåkule for å anta at vi vil ta etter svenskene, også her.

Fra distrikt til trygghet

Mye har forandret seg siden Jonas Gahr Støre utnevnte sin regjering. Hadde han da visst at så mye skulle handle om trygghet, både ute i verden og her hjemme, ville han kanskje tenkt litt annerledes rundt valg av statsråder.

Med krig i Europa og rekordhøy satsing på forsvar, er forsvarsministeren viktigere.

Med økende kriminalitet og større utrygghet, er justisministeren helt sentral.

Nå sitter Senterpartiet i begge posisjonene. Det er mange i Ap som mener de burde hatt disse statsrådene, i det minste en av dem.

Sp markerte seg som en tydelig forsvarer av nærpoliti da distriktspolitikk var i vinden og Høyres politireform fikk mye kritikk.

Men med dagens kriminalitetsbilde framstår gjenåpning av lensmannskontorer verken handlekraftig eller som riktig svar.

Tøffere og tydeligere

Nå prøver Arbeiderpartiet å «rebrande seg» som tøffere i klypa i alt fra arbeidslivet, i klasserommet, i integreringen og ikke minst mot kriminelle.

Om Ap glimret med sitt fravær da Sp hadde pressekonferanse om gjenåpning av lensmannskontor på Sørumsand i fjor, var de hjertelig til stede da justisminister Emilie Mehl (Sp) møtte pressen sammen med Oslo-politiet denne uka.

Dersom Ap-nestleder og arbeidsminister Tonje Brennas mål var å overskygge justisministeren, lyktes hun ganske greit med det. Mens Mehl stadig gjentok hvor glad hun var for nærpoliti på Grønland, snakket Brenna om å «strupe rekrutteringen» og at «lediggang er roten til alt ondt».

Tradisjonelt har høyresiden hatt større troverdighet i slike spørsmål. Særlig har Frp prøvd å markere seg som et lov og orden-parti.

Frp har også sterkt sakseierskap til innvandring, som gjerne knyttes til en del av kriminalitetsbildet.

Regjeringa skal stå opp tidlig om morran for å ta fra høyresiden det forspranget de har om lov og orden blir viktigere for velgerne.

En viktigere «bieffekt» er at man da kanskje kan lykkes med å snu en svært uheldig utvikling.