– Da jeg åpnet brevet fikk jeg pulver på hendene, sier Najibullah Lutfi.

Han er imam ved Eyüp Sultan-moskeen i Stavanger. Mandag mottok de et hatbrev med et uidentifisert pulver i posten.

Imamen tok et bilde av brevet med pulveret og sendte det til styrelederen i moskeen. Han frarådet imamen å ta på pulveret.

– Jeg trodde jeg skulle dø. Jeg var veldig redd, sier Lutfi.

I denne postkassen lå pakken. Lutfi åpnet den inne i moskeen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Siden han hadde tatt seg i ansiktet etter å ha vært i kontakt med pulveret, måtte han barbere bort skjegget.

Truslene mot moskeer skaper frykt blant muslimer. – Det må tas på alvor, sier Ilyas Ismail Hirsi (18).

Viste seg å være ufarlig

En av hypotesene til politiet var lenge om det kunne være miltbrannpulver som ble sendt sammen med et hatbrev til moskeen.

Det var på grunn av teksten på brevet som ble sendt:

«ANTHRAX. MILTBRAND. FORLA KONTORET UMIDDELBART. VARSLE BRANNVESENET. 112. DØDELIG GIFT.»

Etter undersøkelser viste det seg imidlertid at pulveret ikke var farlig. Aksjonen ble avsluttet, og personene som hadde vært inne i moskeen, kunne skrives ut fra sykehus.

– Vi er veldig glade for at det var ufarlig, men det er fremdeles slik at dette har gitt oss en ny frykt, sier leder i muslimsk fellesråd i Stavanger, Summer Ejaz.

Summer Ejaz, leder i muslimsk fellesråd i Stavanger. Foto: Erik Waage

Stavanger universitetssjukehus iverksatte gul beredskap på grunn av hendelsen.

Rundt 30 medarbeidere ble kalt inn for å håndtere hendelsen. Både sykepleiere, leger, helsesekretærer og portører måtte dra på jobb.

14 personer ble fraktet til sykehuset for sanering og kontroll.

14 personer ble tatt med til Stavanger universitetssjukehus mandag etter mistanke om at de hadde vært i kontakt med et farlig pulver. Foto: Erik Waage / NRK

Det er fremdeles uvisst hva det hvite pulveret var.

Muslimer er særlig utsatt for hatkriminalitet. En moské i Bergen fikk et brev der muslimer ble kalt «Hitlers soldater».

Islamsk Råd: – Muslimer har grunn til å være bekymret

Mohammed Abdullahi er prosjektleder i Islamsk Råd Norge. Han sier det har vært en økning i antall trusler mot moskeer Norge de siste årene.

– Dette henger sammen med den økende islamofobien som har blitt mer fremtredende både i Europa og andre deler av verden, sier han.

Han sier negative holdninger mot norske muslimer ofte kommer til uttrykk gjennom trusler og noen ganger i form av mer alvorlige hendelser.

Slik som terrorangrepet mot Al-Noor moskeen i 2019.

– Muslimer har absolutt en grunn til å være bekymret. Det er en skremmende utvikling som må bekjempes på flere steder, sier han.

Likevel understreker han at flertallet av den norske befolkningen har positive holdninger til islam og muslimer.

Dette brevet var i postkassa til moskeen. Foto: Privat

Politiet sier målet trolig har vært å skape frykt

Ingvild Bjørheim er politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt. Hun sier tirsdag ettermiddag at det fremdeles ikke er noen grunn til å tro at pulveret er farlig.

– Det er ingen mistenkte enda. Dette er en alvorlig straffesak som vi ønsker å etterforske nærmere. Vi har et mål om å spore avsenderen, sier hun.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Hun sier det er nærliggende å tro at målet med pakken har vært å skape frykt.

– Nå blir pakken overlevert og undersøkt av Kripos, sier politiadvokaten.

Bilde av brent koran

Imam Lutfi sier det også var et bilde av en brent koran inne i pakken.

– Jeg håper at de som har gjort dette, blir tatt. Dette har skapt frykt i moskeen, sier han.

Lutfi sier de vil diskutere internt om hvordan de kan forhindre at noe lignende skjer igjen.