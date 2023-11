Det slo ned som et sjokk i oljebyen (og landet for øvrig), da den daværende posisjonen med Kari Nessa Nordtun i spissen satte av 200 millioner kroner for å gjøre kollektivtilbudet gratis.

Sissel Knutsen Hegdal kalte vedtaket uansvarlig, et åpenbart valgkamputspill og et hastverksarbeid.

– I mine 20 år i politikken kan jeg ikke huske en sak som har vært så dårlig forberedt, tordnet Hegdal.

– Jeg er sikker på at det blir en suksess, svarte Nessa Nordtun, da kommunestyret vedtok å gjøre kollektivtransporten gratis fra 3. juli i sommer.

Så begynte folk å reise gratis, og kommunen opplevde en historisk folkevekst.

I tillegg begynte flere å ta buss i hele fylket.

Faktisk så økte bussbruken med 33 prosent i juli, august og september, sammenlignet med 2019.

Og spesielt stor var økningen i Stavanger.

Slik vil gratis buss-skrotingen fungere for deg Ekspander/minimer faktaboks Fredag 1. desember er siste dag du kan hente ut 30-dagers billett, inkludert ungdomsbillett. 24. desember er siste dag du kan hente ut 7-dagersbillett. Fram til og med 31. desember kan du hente ut enkeltbilletter og 24 timers billetter. Slik kommer det frem på Stavanger kommune sine nettsider.

Ordfører Sissel Knutsen Hegdal (H) har fjernet ordningen med gratis buss i Stavanger. Foto: Erik Waage / NRK

Vedtok skroting i dag

150.000 gratis månedskort ble hentet ut de samme tre månedene. Det var tre ganger så mange som året før. Men Kolumbus så ingen forskjell på før og etter bussen ble gratis.

Valget gikk ikke Arbeiderpartiets eller Nordtuns vei, og den nye posisjonen varslet at ordningen vil skrotes.

Og nå er det bestemt.

DET VOTERES: Og der (!) valgte det nye bystyret i Stavanger å skrote ordningen med gratis buss, som deres forgjengere innførte. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Det blir ikke gratis buss for Stavangers innbyggere neste år.

Dette skjedde under dagens bystyremøte i Stavanger.

Det skjer allerede før de 200 millionene, som arbeiderpartiet satt av til ordningen, er brukt opp.

SE DEBATTEN: Stavanger ble tema på debatten, da kommunen gjorde kollektivtransporten kostnadsfri. Du trenger javascript for å se video. SE DEBATTEN: Stavanger ble tema på debatten, da kommunen gjorde kollektivtransporten kostnadsfri.

– Ekstremt imponerende

Dag Mossige fra Arbeiderpartiet i Stavanger var i ekstase under bystyremøtet, og skrøyt opp resultatene for ordningen.

– Her var det ekstremt imponerende hvordan kommunen snudde seg så raskt rundt. Vi har sett en enorm vekst i passasjergrunnlag og rekordmange har registrert seg som bosatte i Stavanger.

– Sjølsagt er gratis buss en del av det, Det har også gitt et årlig innbygger-tilskudd på 77 millioner kroner, sa Mossige på talerstolen om bussordningen.

RESULTATER: Dag Mossige fra Arbeiderpartiet i Stavanger brukte taletiden sin i bystyret til å skryte opp ordningen. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Men til tross for dette måtte han se bussordningen bli kvelt av et flertall som mente at: Disse pengene burde brukes til andre ting.

Så mye brukte Stavanger kommune på gratis buss-ordningen Ekspander/minimer faktaboks Ifølge tertialrapporten til kommunen vil de kun bruke 165 millioner kroner i 2023, av de 200 millionene som ble satt av til gratis buss-ordningen. Utgiftene inkluderer utviklingen, driften og kommunikasjonen av selve ordningen.

Til NRK forteller Sissel Knutsen Hegdal at de i løpet av de neste ukene skal se på hvor de kan putte den ekstra pengesummen.

– Vi ønsker å finne løsninger for den gruppen i Stavanger med minst penger, sier ordføreren.

Hegdal forteller NRK at de ønsker å prioritere studenter, pensjonister, skoler, barnehager og eldreomsorg.

Men Stavangers flertall holder fortsatt dørene åpne for rabatterte billetter for kollektivtransport, opplyser Hegdal.

Skal se på effekten av gratis buss

Transportøkonomisk institutt (TØI) forsker på gratis bussprosjektet i Stavanger.

At prosjektet nå blir stoppet tidligere enn planlagt, vil ikke ha så mye å si for resultatet på forskningen, ifølge TØI.

– Man vil på generelt grunnlag se en større effekt hvis et forskningsprosjekt varer over lengre tid, for på kort sikt har omgivelsene mindre tid å tilpasse seg, sier forsker Knut Hartveit.

Men det kan også ha en nå eller aldri-effekt.

– Det kan også virke motsatt. At bussen er gratis nå gjør at folk tenker de må bruke tilbudet nå, sier forskeren.

Tidligere har TØI uttalt at de ikke tror prøveprosjektet vil ha den store effekten på biltrafikken.