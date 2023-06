Nå er gratis buss i Stavanger vedtatt: – Jeg er sikker på at dette blir en suksess

– Vi har jo virkelig jobbet for dette og vi har vært opptatt av å kunne gi noe tilbake som vi kan se umiddelbar effekt av for innbyggerne, i en krevende økonomisk tid, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun til NRK etter vedtaket.

Fra og med 3. juli kan innbyggerne i Stavanger reise gratis med kollektivtransport på hele Nord-Jæren.

Hele 200 millioner kroner går med på å gi siddisene muligheten til å hoppe på buss, tog og båt uten egen kostnad.

– Jeg er sikker på at det blir en suksess, sier Nessa Nordtun.

Det er foreløpig ikke bestemt hvor lenge tilbudet vil gjelde. Men ordføreren er klar på at hun ønsker å gjennomføre som tidsmessig planlagt, som er ut 2024.

Tilbudet gjelder kun for personer som er bosatt i Stavanger kommune. Er du bosatt andre steder i Rogaland, du nødt til å betale for billetten din på vanlig vis.

42 av 67 stemte for i kommunestyret. Forslaget ble vedtatt etter en debatt på rundt fire timer.

42 av 67 stemte for gratis buss under kommunestyremøtet. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

Jobber med billettløsning

Selv om det blir gratis å reise med buss, tog og båt, trenger passasjerene fortsatt billett.

Billettløsningen for de aller fleste testes i kommunen nå, og er ikke klar enda.

Kommunikasjonsrådgiver i Stavanger kommune, Ståle Madland Schjelderup, forteller at de jobber på spreng dag og natt for å få til best mulig billettsystem.

– Først må du registrere deg på et kollektivregister på kommunens nettside, med BankID. Dette gjøres kun én gang. Da kan du begynne å ta ut de billettene du trenger. Enkeltbillett, månedsbillett eller hva du skal ha. Etter det sier det «pling» på mobilen din, og da har du fått billetten din på Kolumbus-appen.

Han oppfordrer til å kun velge billett etter behov, slik at ordningen kan holdes gående lengst mulig.

– Reiser du mye eller pendler, tar du periodebillett. Men reiser du bare et par ganger i måneden så er det fint om du tar en enkeltbillett hver gang.

For folk uten smarttelefonen, blir det en annen løsning. Men den er ikke klar ennå.

– Kolumbus skal hjelpe oss med det også. De er knallgode på å finne ordninger, sier Schjelderup.

Når billettløsningen er klar vil det bli lagt ut på Stavanger kommunes hjemmeside.

– Skandaløst

Under kommunestyremøtet sto det ikke på diskusjonene rundt forslaget.

FrPs ordførerkandidat, Leif Arne Moi Nilsen, mener forslaget om gratis buss er en skandale. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Denne gratis buss-saken er det verste jeg har opplevd i mine 32 år som politiker. Saksbehandlingen har vært uforsvarlig, og jeg vil kalle det en skandale, sier FrPs ordførerkandidat, Leif Arne Moi Nilsen, fra talerstolen.

Han mener det derimot burde brukes penger på å utvide busstilbudet, slik at det er hyppigere avganger flere steder.

– Det er skandaløst at flertallspartiene kjører over alle for å vinne valget med dette desperate forslaget, sier han.

Etter forslaget ble vedtatt sier han til NRK at det hele er et desperat forsøk på å vinne velgere etter det han mener er dårlige meningsmålinger.

Og støtte får han fra Høyres ordførerkandidat i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal.

Høyres ordførerkandidat i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal, mener forslaget er hastverksarbeid. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Dette er et hastverksarbeid fra flertallspartiene. I mine 20 år i politikken kan jeg ikke huske en sak som har vært så dårlig forberedt.

Jobbet på spreng

Administrasjonen i kommunen har jobbet på spreng med et forslag til hvordan gratis buss kan innføres. Kommunedirektøren mente opprinnelig at det kun var penger til fem måneder med gratis tilbud.

I et nytt notat kom det derimot fram at pengene kan strekke lenger.

Med de nye utregningene i notatet, som gruppeleder for Arbeiderpartiet, Dag Mossige, kaller mer realistiske, anslås det at tiltaket kan vare mellom åtte og 12 måneder.

Beskyldt for «valgflesk»

Partiene Arbeiderpartiet, Folkets Parti, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV er alle enige om at Stavanger som første store norske by skal fullfinansiere kollektivtrafikken på vegne av egne innbyggere.

Da nyheten ble lansert for fire uker siden, skapte det overskrifter landet over. Forslaget ble kalt «valgflesk» av opposisjonen, og flere stilte spørsmål rundt pengebruken.

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun har blitt beskyldt for «valgflesk», etter forslaget om gratis buss ble lagt frem i slutten av mai. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Vi vil gjøre det enklere og gratis for folk å komme seg på jobb. I tillegg er det et godt klimatiltak for å få flere over på kollektivtransport og på sykkel, sa gruppeleder for Arbeiderpartiet, Dag Mossige, til NRK da forslaget ble lagt frem.

Dette mente derimot Høyres ordførerkandidat i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal, var åpenbar valgkamputspill.

Foreslo å brukes som en kampanje

Kommunedirektøren sendte forrige uke et notat til kommunestyret. Der anbefalte han og administrasjonen å innføre tilbudet om gratis kollektivtrafikk som en kampanje, gjeldende fra første virkedag i juli, som er 3. juli.

Den foreslåtte kampanjen skal kun gjelde ut 2023, noe som altså er betydelig kortere enn politikerne ønsker.

Ordfører Kari Nessa Nordtun og kommunedirektør Per Kristian Vareide i Stavanger. Foto: Tom Edvindsen / NRK

– Vårt mål er å tilby dette lenger enn det som ligger i forslaget, svarte Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Nordtun legger til at fylkeskommunen ikke skal tape på prosjektet, men at det heller ikke er et mål at de skal tjene store summer på tilbudet.