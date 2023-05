– Jeg kan garantere at du får en stor passasjervekst, sier forskningsleder i Transportøkonomisk institutt (TØI), Nils Fearnley.

Men økningen vil primært komme fra folk som ellers ville ha gått eller syklet, mener Fearnley.

– Det har forsvinnende lite effekt på bilbruken. Bilister bryr seg lite om hva kollektivbilletten koster. De velger ikke bil fordi det er det billigste alternativet, men fordi det fungerer i hverdagen deres, sier han.

Selma Rønning tror flere vil kaste seg på kollektivtransporten i byen om den blir gratis.

Selma Rønning, Ine Nilsen Michaelsen, Theo Geitung Larsen og Lydia Mongane tror alle de vil spare penger når kollektivtransporten blir gratis. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Det er ikke alle som kommer seg rundt i dag, for det koster jo penger. Det er heller ikke alle som har lappen, for det er også veldig dyrt, sier hun.

Må øke kapasiteten

Fearnley ved TØI er skeptisk til gratis kollektivtransport som virkemiddel.

Forskningsleder i Transportøkonomisk institutt (TØI), Nils Fearnley. Foto: Svein Erik Dahl / Samfoto

I et miljømessig perspektiv er ikke gratis buss noe godt tiltak, tror han.

– De må antageligvis øke kapasiteten med flere busser fordi flere reiser kollektivt. Om alle disse er nullutslippskjøretøy, vil klimaregnskapet i beste fall gå i null, sier han.

Skal man redusere bilbruken, er det ifølge Fearnley mye mer effektivt å ha virkemidler rettet mot bilbruk.

Ville brukt pengene på noe annet

Byrådsleder for Bergen Høyre, Christine Meyer, ble overrasket over nyheten.

– Jeg tenker at Stavanger kommune må ha veldig god råd som kan foreslå noe sånn. Det viktigste er jo at det skal være billigere å reise kollektivt enn å bruke bil.

Byrådsleder for Bergen Høyre, Christine Meyer. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Selv tror hun ikke at Bergen vil gå inn for en lignende løsning.

– Vi mener dette er fylkeskommunens ansvar, og vi ønsker ikke å ta en stor regning for gratis kollektiv. Vi må også tenke oss godt om når vi overtar ansvar for fylket. Vi ser for oss at eldreomsorgen vil kreve mye av oss i tiden framover.

Stavanger kommune vil garantere for de budsjetterte passasjerinntektene hos Kolumbus fra innbyggerne i Stavanger i det vedtatte budsjettet.

Har ikke blitt diskutert i nabokommunene

Moss og Fredrikstad testet i 2019 virkningen av gratis buss. I begge byene steg antall på- og avstigninger til rundt det dobbelte i gratisperioden, ifølge FriFagbevegelse.

I mars i år ble gratis buss innført i deler av Moss kommune.

Høyres ordførerkandidat i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal, er ikke fornøyd med utspillet til samarbeidspartiene i kommunen.

– Dette er uansvarlig. Det er helheten i det som bekymrer meg. De bruker penger på gratis SFO, skolemat og nå kollektivtransport. Det er ingenting som er gratis. Politikk er å prioritere. Spørsmålet er hva vi skal prioritere i en situasjon hvor kommuneøkonomien blir anstrengt og vi har innbyggere som sliter, sier hun.

– Er dette valgflesk?

– Det er åpenbart et valgkamputspill, mener Hegdal.

Det er Kolumbus som driver kollektivtrafikken i Stavangerregionen, og det er fylkeskommunen som har det politiske og økonomiske ansvaret for kollektivtrafikken. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ordfører i nabokommunen Sandnes, Stanley Wirak (Ap), tror ikke de vil vurdere et lignende tiltak med det første.

– Stavanger er mer kompakt og ligger godt til rette for buss. Vi får ta diskusjonen her også, og sette det opp mot skole, sykehjem og kultur, så får vi se hva som kommer ut av debatten.

Ordfører i Randaberg, Jarle Bø (Sp), omtaler satsingen som en spennende sak de vil følge videre.

Ordførerne i Time, Andreas Vollsund (H), Sola, Tom Henning Slethei (Frp) og Hå, Jonas Skrettingland (KrF) tror ikke de vil satse på noe lignende.

I Gjesdal kommune har ikke saken blitt diskutert.

NAF: Gratis med middelmådig tilbud

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener det kan vise seg å være et nyttig forsøk.

– Hvis dette gir varig effekt i den forstand at en klarer å flytte reisende fra privatbil til kollektiv, vil samfunnsgevinsten være stor, sier han.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener det kan vise seg å være et nyttig forsøk i Stavanger. Foto: Tom Balgaard / NRK

Den økonomiske gevinsten er etter statsrådens mening ikke «åpenbart stor», siden kollektivtransport allerede er en reiseform som koster samfunnet penger.

– Men det kan gi riktig stimuli å flytte passasjerer over på bussen, sier han.

Pressesjef Ingunn Hadagard i NAF berømmer Stavanger, men påpeker samtidig at kollektivdekningen i kommunen er den verste blant de største byene i Norge.

– Målinger av tilbudet i de 14 største byene har vist at Stavanger har Norges verste kollektivdekning. Vi tror byen hadde truffet bedre om de brukte pengene på flere ruter og hyppigere avganger, framfor å gjøre det gratis å reise med et middelmådig tilbud, sier Hadagard til NTB.

Hun kaller det et modig eksperiment, og viser til at Stavanger er en av byene i Norge med høyest bilbruk.

Innbyggerne jubler

Andreas Aksdal bor i Stavanger og ble fornøyd da han hørte om nyheten mandag.

– Det er helt perfekt, sier han.

Aksdal ser for seg at han kommer til å spare mye dersom tiltaket iverksettes 1. juli.

Andreas Aksdal tror flere vil reise kollektivt. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Det går mange tusenlapper i året. Men om jeg slipper å bruke penger på det, kan de heller gå til å være ute med venner. Det kommer også til å få flere til å reise kollektivt, tror han.

Erik Jøssang bor midt i Stavanger og sier han bor så sentralt at han kan gå til dit han skal.

– Om vi skal ut av byen, bruker vi bil uansett, så lenge vi har bil. Jeg kommer ikke å endre vanene mine, men synes tiltaket er flott. Alt blir jo dyrere.

Erik Jøssang er positiv til tilbudet, men kommer ikke til å benytte seg av det selv. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Mandag kveld stemte flertallspartiene, Venstre og to KrF-politikere for at kommunedirektøren skal forbedere en sak til politisk behandling. Endelig beløp og tekniske avklaringer skal vedtas i kommunestyret mandag 19. juni.