Fra 1. juli skal buss, båt og tog gjøres helt gratis for alle innbyggerne i Stavanger i et helt år.

Det skriver Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun i en pressemelding mandag formiddag.

Partiene Arbeiderpartiet, Folkets Parti, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV er alle enige om at Stavanger som første store norske by skal fullfinansiere kollektivtrafikken på vegne av egne innbyggere.

– Målet er at det skal sørge for at færre kjører bil, og at flere reiser kollektivt i Norges fjerde største by – slik at klimaavtrykket blir mindre og rushtidsavgift kan unngås for bilistene, skriver Nessa Nordtun i pressemeldingen.

Kari Nessa Nordtun (Ap) og resten av samarbeidspartiene i Stavanger vil gi innbyggerne gratis kollektivtilbud det neste året. Her sammen med varaordfører Dagny Sunnanå Hausken. Foto: Marte Skodje / NRK (arkivbilde)

Innbyggervekst og lokal opptur i næringslivet har ført til at biltrafikken igjen har økt i kommunen, selv om også flere bruker sykkel, går eller reiser kollektivt.

Kommunen har satt seg som mål at minst 70 prosent av personreiser skal foregå til fots, med sykkel eller kollektivtransport.

– Derfor er det viktig at det gjøres kraftfulle grep for å få flere som kan over på sykkel eller som brukere av kollektivtrafikken i Stavanger-regionen, skriver Nessa Nordtun.

Det vil også bli gratis hurtigbåt og tog for innbyggere i Stavanger kommune det neste året. Foto: Marie Håland / NRK

Garanterer for utgiftene

Det er selskapet Kolumbus som driver kollektivtrafikken i Stavanger-regionen, og det er fylkeskommunen som har det politiske og økonomiske ansvaret for kollektivtrafikken.

Kommunen vil derfor garantere for de budsjetterte passasjerinntektene hos Kolumbus fra innbyggere i Stavanger i vedtatte budsjett.

Flertallspartiene ber nå om at kommunedirektøren går i dialog med Kolumbus og eventuelt fylkeskommunen for å sikre gode tekniske løsninger, slik at ordningen kan innføres allerede 1. juli for innbyggere i Stavanger.

– Med de økte strømregningene og økte renter tror jeg dette vil være et godt tiltak for barnefamilier, sier utvalgsleder i miljø og utbygging, Rune Askeland (MDG) til NRK.

Stavanger kommune har de siste årene levert store overskudd, og har bygget opp et godt disposisjonsfond.

De opplyser om rekordlav arbeidsledighet og økende formuer.

Derfor kan de samarbeidende partiene i Stavanger nå sette av midler til gratis buss det neste året.

Rune Askeland (MDG) mener klimautslippene må ned. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Må få ned klimautslippene

– Vi trenger å gjøre kollektiv mer attraktivt for innbyggerne våre og vi vet også at vi ikke er i mål med utslippsmålene i Stavanger. Da trengs det kraftige tiltak, sier Askeland.

Det vil bli gratis å reise med kollektivtransport for alle innbyggerne i Stavanger på hele Nord-Jæren, altså kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Foreløpig gjelder dette bare folkeregistrerte innbyggerne i Stavanger kommune, men Stavanger Ap oppfordrer nabokommunene til å følge etter.

Reisende må kunne bevise at de er bosatt i Stavanger kommune ved kontroll, opplyser Arbeiderpartiet.

Endelig beløp og tekniske avklaringer skal vedtas i kommunestyret mandag 19. juni når Stavanger-politikerne behandler tertialrapporteringen av inneværende handlings- og økonomiplan.

– Jeg håper virkelig at innbyggerne i Stavanger nå tenker at det er skjønt å kjøre buss, avslutter Askeland.