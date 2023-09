– Eg skal faktisk gjera det nå. For å få gratis buss, skal eg folkeregistera meg her, seier Christine Rehder Knap.

Ho kjem frå Asker og flytta til Stavanger i fjor for å studera.

Men det er først nå ho vil endra folkeadressa.

– Det er det som må til for å få tak i den billetten, seier Rehder Knap.

Christine Rehder Knap skal endre folkeadresse for å få gratis buss. Foto: Kjersti Hetland / NRK

Ein prosent fleire siddisar

Det er to månadar sidan Stavanger innførte gratis kollektivtrafikk for dei som er folkeregistrerte i kommunen.

Sidan då har folketalet i kommunen auka meir enn det gjorde i heile fjor.

I 2022 auka folketalet med 1312. Og det var spesielt høgt, fordi over halvparten av dei var ukrainske flyktningar.

Kjartan C. Møller er direktør for økonomi og organisasjon i Stavanger kommune. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Frå 1. juli til 1. september har Stavanger fått 1451 nye innbyggarar, og i alt er det nå 148.074 siddisar.

– Veksten er rekordstor samanlikna med tidlegare år. Og me trur det skuldast innføringa av gratis kollektivtrafikk, seier direktør for økonomi og organisasjon i Stavanger kommune, Kjartan C. Møller.

– Det er ingen andre konkrete enkeltårsaker som kan forklare det utifrå det me veit i dag.

Og i moderne tid har dei ikkje andre døme på at folketalet har auka så mykje på så kort tid.

Skiftar adresse for å spara pengar

Oda Høgnes frå Jevnaker er ein av dei ferske siddisane.

Oda Høgnes frå Jevnaker flytta til Stavanger for å studera i haust og har alt skifta adresse i folkeregisteret. Foto: Kjersti Hetland / NRK

Det er berre ein månad sidan ho flytta til byen for å studera, men ho har allereie meldt flytting i folkeregisteret.

– For å få gratis buss. Det er berre det, svarer Høgnes når me spør kvifor.

– Me har så mange andre utgifter som studentar, så det er viktig å spara dei pengane, seier ho.

Økonomi er også ei viktig årsak til at Christine Rehder Knap nå vil ta steget og bli siddis.

– At eg kan ta gratis buss kor enn eg skal, er frigjerande når alt er så dyrt som det er nå, seier ho.

Størst vekst i aldersgruppa 20–29 år

Studentar står truleg for ein vesentleg del av folkeveksten.

– Me kan ikkje seia det sikkert. Men i og med at det er mange unge vaksne i den aldersgruppa som har registrert seg, så antar me det, seier Møller.

Tala frå Stavanger kommune, som dei hentar frå Folkeregisteret, viser nemleg at kommunen fekk over 500 fleire innbyggarar i aldersgruppa 20–29 år berre i løpet av august.

Inga anna aldersgruppe såg den same type veksten i same periode.

Og sidan studentane gir kommunen få utgifter, men fleire inntekter frå staten, så er det økonomisk gunstig for kommunen at denne gruppa veks.

Vilde Tengesdal Johnsen, Christine Rehder Knap og Jonette Kristiansen er alle studentar ved Universitetet i Stavanger. Det er berre Johnsen som ikkje er registrert i Stavanger, ho bur i Sandnes. Foto: Kjersti Hetland / NRK

Folkevekst var ikkje målet

– Eg er veldig, veldig glad for den auken. Dei skrik etter arbeidskraft her. Så at det kjem fleire arbeidstakarar til Stavanger er veldig bra, seier gruppeleiar i Ap i Stavanger, Dag Mossige.

Dag Mossige er gruppeleiar i Ap i Stavanger. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Men folkevekst var ikkje ein del av målet då Ap og dei fem andre partia som styrer kommunen, innførte gratis kollektivtrafikk for innbyggarane.

– Det var noko me gjorde for å letta den økonomiske byrda til folk og for å fleire over frå bil til kollektiv. Men me har fått enormt mange tilbakemeldingar frå folk på at gratis buss er eit tiltak dei set pris på, så me er jo ikkje overraska over at dette er eit populært tiltak blant tilflyttarar, seier Mossige.

Ikkje meir positiv til gratis buss

– Me er glade for at fleire ser på Stavanger som ein attraktiv kommune å bu og leve i, så det heier me absolutt på, seier ordførarkandidat for Høgre i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal.

Sissel Knutsen Hegdal er ordførarkandidat for Høgre i Stavanger. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Men tenker du at det er eit godt argument for å vidareføre ordninga med gratis buss?

– Nei, ikkje slik ordninga er i dag. For ordninga har verken vist seg å vera sosialt utjamnande i forhold til dei beløpa som blir brukt og me veit heller ikkje kor mange som nå parkerer bilen, seier Knutsen Hegdal.

Ifølge meiningsmålingane ligg ho godt an til å bli ny ordførar i Stavanger.

Ikkje eit langvarig forhold

Kor lenge tilbodet om gratis buss vil vara er uvisst, ikkje minst dersom det blir eit politisk skifte etter valet.

Og spørsmålet er om studentane som nå er registrerte i Stavanger vil bli verande siddisar.

– Usikker. Me får sjå, seier Høgnes.

– Eg trur eg skal heim til Asker, svarer Rehder Knap.

– Så det blir ikkje eit langvarig forhold?

– Nei, det er for bussen, ler ho.