– Det var litt styr med en del engangskoder, men om det er gratis, går det helt fint, sier Jakob Freyr Sigurdsson, som er på bussen på vei til jobb i Stavanger mandag morgen.

Mandag morgen er det litt flere personer enn vanlig som står med nesen ned i smarttelefonen.

Det historiske prosjektet, som ble vedtatt for to uker siden, er i gang.

Fra mandag morgen betaler nemlig Stavanger kommune kollektivbillettene for alle folkeregistrerte innbyggere i kommunen.

– For meg betyr dette mer penger til sparing. Jeg reiser nesten daglig med kollektivtilbudet, og å få gratis billett er en stor forandring, sier Sigurdsson.

Jakob Freyr Sigurdsson i Stavanger viser frem sin gratisbillett. Foto: Erik Waage / NRK

Over 40.000 har registrert seg

For å bruke tilbudet om gratis kollektivtransport fra og med i dag, må du først registrere deg i kommunens kollektivregister. Det gjør du ved å logge deg inn på «Min side» på kommunens nettside.

Martha Anna Vasina er en av over 40.000 som har registrert seg hos Stavanger kommune for å reise gratis med buss. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Mandag morgen 07.10, opplyser Stavanger kommune om at 40.423 personer har registrert seg i kollektivregisteret.

– Og billettløsningen funker greit, sier kommunikasjonsrådgiver i Stavanger kommune, Ståle Madland Schjelderup til NRK.

For de som reiser med buss er det nokså enkelt. Her kan du bare logge deg inn på kommunens nettsider fra 07.00 mandag og hente ut en gratisbillett.

Faktisk kan alle som ønsker registrere seg i Stavanger kommunes kollektivregister. Men om du ikke er folkeregistrert i kommunen, får du heller ikke hentet ut en gratisbillett.

Du kan registrere deg i Stavanger kommunes kollektivregister selv om du ikke er bosatt i kommunen. Men du kan ikke hente ut billett. Foto: Skjermbilde

Fungerende ordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken (Sp), som er ute og treffer innbyggere i Stavanger mandag morgen, kan rapportere om mange fornøyde folk.

– Det er nok litt mindre folk enn vanlig med fellesferie og dårlig vær. Men de fleste er positive. Og jeg er imponert over administrasjonen og Kolumbus som har fått dette opp å gå på så kort tid, sier hun.

Reiseregning med hurtigbåt

For de som skal reise med hurtigbåt, er det imidlertid verre. Da må du først kjøpe en billett, før du laster den opp i et elektronisk skjema på «Min side» på Stavanger kommunes nettsider for å få den refundert.

Ola Johan Settem er en av dem som pendler med hurtigbåten fra Finnøy til Stavanger. Han er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger, og bruker en billettype som heter Hjem-Jobb-Hjem.

– Jeg kommer til å bruke denne reiseregningsløsningen til kommunen, og be om refusjon hver måned, sier han.

Alle folkeregistrerte innbyggere i Stavanger kan nå glede seg over at Stavanger kommune tar kollektivregningen i overskuelig fremtid. Foto: Erik Waage / NRK

Akkurat den løsningen er han spent på.

– Jeg hadde håpet at det var en litt enklere løsning de kom opp med. Men jeg håper den går så smidig som mulig, sier han.

For tre år siden ble Finnøy kommune en del av Stavanger kommune. Nå, når Stavanger kommune gir gratis kollektivtransport til alle innbyggerne, vil innbyggerne som bor på øyene nord i kommunen nyte godt av dette.

Sparer mye penger

En enkeltbillett fra Finnøy til Stavanger med hurtigbåt koster nemlig 127 kroner uten rabatter.

Ola Johan Settem bor på Finnøy og kan nå reise gratis mellom hjemstedet og jobben i Stavanger. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

– Jeg er glad for at vi blir inkludert i det gratis kollektivprosjektet, og det er for så vidt en grei konsekvens av at vi gikk inn i Stavanger kommune, sier Settem.