– Det er jo flere som har opplevd ubehagelige situasjoner mens man spiller fotball.

– Folk har rett og slett blødd gjennom?

– Ja, det har skjedd flere.

Det sier Klepp-spiller Ine Mauland Tveit.

I årevis har hun og lagvenninnene spilt i hvite shortser, og har opplevd bekymring rundt menstruasjon.

– Det er jo noe man kan bekymre seg for, og det kan gå ut over fokus i kampen, sier Mauland Tveit.

Nå kaster 1.-divisjonslaget de hvite shortsene.

Ine Mauland Tveit slipper å spille i hvit shorts i årets sesong: – En fin ordning som kan være godt for mange, sier hun. Foto: Annika Byrde / NTB

– Tar spillerne på alvor

Torsdag kveld vedtok styret i Klepp Elite at både seniorer og juniorer fra og med denne sesongen skal spille med grønn shorts hjemme og svart shorts borte.

Det var Jærbladet som omtalte saken først.

Hovedtrener for Klepp Elite, Preben Gausland Stangeland, sier spillerne ikke har ytret et ønske om å bytte farge på shortsene.

Hovedtrener for Klepp Elite, Preben Gausland Stangeland. Han mener avgjørelsen vil hjelpe spillerne. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Men hvis vi kan ta grep for at jentene kan føle seg tryggere og kan prestere bedre, så gjør vi det. De har nok å tenke på i hverdagen, og hvis usikkerhet rundt menstruasjon vil prege dem, er det klart vi vil ta grep.

Underdelene i kvinneidretten har lenge vært i gjenstand for debatt. I 2020 fikk fotballjentene i Lillesand kvitte seg med de hvite shortsene sine.

Lauren Hemp og Esme Morgan er to av Manchester City-spillerne som nå kan juble over seieren over den kvite shortsen. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

I 2023 gjør Manchester City det samme (ekstern lenke). RBK ønsker også å spille i farget shorts.

– Hva synes du om denne utviklingen?

– Det viser at vi tar spillerne på alvor, og legger tradisjon til side for at de skal føle seg trygge, sier Gausland Stangeland.

Upraktisk farge

Influenser og samfunnsdebattant Veronica Simoné Fjeld, også kjent som YummyMummy, hyller tiltaket.

– Det er veldig kult at vi har trenere og støtteapparat som i alle fall diskuterer dette, og at man hører på spillerne. Det er jo de som skal være komfortable nok til å gjøre det de er rå på, nemlig å spille fotball, sier hun.

Selv er hun fotballmor, og kan skrive under på at hvitt er en upraktisk draktfarge. Også uavhengig av mensen.

– Men det er jo en ny dimensjon av flauhet hvis man er så uheldig at man får menstruasjon midt under en kamp.

Nå etterlyser hun flere mensen-tiltak i idretten.

– Det hadde vært kult om idretten la til rette for damer som driver med idrett og menstruerer. For eksempel ved å ha diverse nødvendigheter knyttet til menstruasjon tilgjengelig i garderoben. Et mensen-kit hadde vært kult, sier hun.

Med mensen-kit, menes en boks eller lignende, med bind og tamponger.