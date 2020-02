– Det må da være hevet over enhver tvil at det blir mørke shorts i Lillesand IL heretter, skriver lederen av Lillesand Idrettslag Tor Berthelsen på Facebook mandag morgen.

Saken om jentene som ville bytte ut hvite fotballshortser, men som ikke fikk gehør hos styret, har skapt stort engasjement de siste dagene.

Les mer:

Etter vedtaket, gjorde jentene opprør mot det de opplever som et «gubbevelde». Nå har styret snudd i saken.

Det var Agderposten som omtalte helomvendingen først.

Vann gjør at shortsene jentene bruker blir gjennomsiktige. Foto: Leif Dalen / NRK

– Saken vil skape presidens

Vedtaket har skapt stort engasjement, og både barn og voksne har uttrykt skuffelse over at de ikke fikk medhold i å endre farge på shortsen.

Bakgrunnen er at flere jenter synes det er ubehagelig å gå med hvite shortser, fordi de blir gjennomsiktige når de blir våte og kan være et problem under menstruasjon.

Etter avgjørelsen sa leder Tor Berthelsen til NRK at han ville jobbe for å få omgjort årsmøtevedtaket.

– Ingen skal løpe rundt i gjennomsiktige shorts, innleder han mandagens Facebookinnlegg.

Lederen mener saken fra Lillesand nå vil skape presedens i mange klubber.

– Kanskje også hos NFF eller andre særforbund som sender sine respektive landslag ut i hvite shorts.

Han mener shorts-saken traff en nerve i idretts-Norge.

– Når det gjelder fargevalget til all verdens idrettsklubber, er det nok sånn at fargevalget er historisk betinget og tatt i en tid hvor jentene ikke ble tatt med hverken på råd eller hadde medbestemmelsesrett.