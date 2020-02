Jenteopprør mot «gubbevelde» – krever nye fotballshortser

De ønsker seg andre spillebukser og trodde at de voksne ville støtte dem på årsmøtet i Lillesand idrettslag sist onsdag. Men et flertall stemte for å beholde hvite shortser. Det var Lillesands-Posten som første omtalte vedtaket.

Reaksjonene er sterke på vedtaket. Styremedlem og utstyrsansvarlig i Lillesand Idrettslag, Tina-Sofie Norli Larsen, er oppgitt over hvordan menn og fedre kunne stemme på årsmøtet.

– Man trenger nesten ikke å helle noe vann på shortsen en gang, før man ser den blir gjennomsiktig. Som mamma synes jeg ikke dette er greit. Hvis jentene har lyst til å skifte farge på shortsen, så synes jeg de skal bli hørt, sier hun.

-Det skal bare litt vann til for å se at shortsene blir gjennomsiktige, sier mamma og styremedlem i Lillesand Idrettslag, Tina-Sofie Norli Larsen. Foto: Leif Dalen / NRK

13 år gamle Linnea Nicoline Larsen og 12 år gamle Anna Magdalena Mosby Fuglestad er oppgitt over at de ikke fikk gehør for nye shortser.

– Problemet er at de hvite er veldig gjennomsiktige. Man ser det godt når man løper på banen. Hvis jenter har mensen og blør gjennom, så er det veldig dumt og pinlig, sier Linnea til NRK.

– Hva synes dere om dem som stemte for at dere skulle fortsette med hvite shortser?

– Jeg tror ikke de helt skjønner problemet til jentene. Mange spiller dårligere når de blir usikre på om shortsen er sikker, sier Anna Magdalena.

Bakgrunnen er at flere jenter synes det er ubehagelig å gå med hvite shortser, fordi de blir gjennomsiktige når de blir våte og kan være et problem under menstruasjon.

Et forslag om å endre på drakten, ble møtt med flere motargument. Ett var at det hadde vært slik i 100 år. Under avstemningen stemte 18 for å beholde dagens drakter. 13 stemte imot.

Én av dem som stemte for, var Håvard Omdal, selv far til fotballbarn.

Årsmøtet i Lillesand Idrettslag der en overvekt av menn stemte for å beholde de hvite shortsene. Foto: Thor Berthelsen / Privar

– Lillesand Idrettslag har en lang tradisjon med blått og hvitt i sine drakter. Tradisjoner er viktig for meg og derfor ønsker jeg at det skal fortsette, sier Håvard Omdal til NRK.

– Men når jenter føler det ubehagelig å spille i hvite shorts, betyr ikke det noe for deg?

– Jo, det er veldig synd hvis noen føler det ubehagelig, men mitt inntrykk er at dette ikke er så entydig blant jentene i Lillesand, sier Omdal.

Han understreker at det på årsmøtet ble gjort klart at de hvite shortsene skulle være av en slik kvalitet at de ikke er gjennomsiktige.

Jobber med å endre vedtaket

Vann gjør at shortsene jentene bruker blir gjennomsiktige. Foto: Leif Dalen / NRK

Jentene er klare til å kjempe videre og NRK får opplyst at det går mot omkamp om shortsene.

Linnea og Anna Magdalena har en klar melding til de godt voksne mennene som stemte for å beholde shortsene hvite:

– Prøv og sett dere inn i vår situasjon. Det er veldig viktig for oss at vi kan føle oss komfortable når vi spiller kamp, mener de to.

Flere jobber nå med å få endret det omstridte vedtaket. Hovedstyret i klubben møtes 27. februar for å drøfte saken.

Leder Tor Berthelsen i Lillesand Idrettslag sier til NRK at han vil jobbe for å få omgjort årsmøtevedtaket.

– Det er uheldig at det blir fremstilt som om at det er et gubbevelde som kjemper for hvite shortser, mener styrelederen.

Også mamma og styremedlem Tina-Sofie Norli Larsen håper på en snuoperasjon.

– Jeg er glad det er blitt et engasjement rundt dette, og at vi kan løfte problemstillingen og vise at vi er kommet lenger i 2020, mener hun.