– Heile historia går ikkje i dass ved å endre på shorts-fargen. Eg spelar ikkje noko dårlegare i sort, seier Rosenborgs Emilie Lein til NRK.

I ein felles uttale seier Manchester City og draktprodusenten Puma, at dei vil gå bort frå dei kvite shortsane frå 2023–24 sesongen på grunn av tilbakemeldingar frå spelarar.

Lauren Hemp og Esme Morgan er to av spelarane som no kan juble over sigeren over den kvite shortsen. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

– Vi har vedteke å implementere endringar i produkta vi tilbyr til dei kvinnelege spelarane våre. Frå og med 2023/24-sesongen vil vi ikkje gi kvite shorts til dei kvinnelege utøvarane våre.

Fleire engelske klubbar har gjort det same, og no ønskas same innføring i Noreg.

– Eg må huske å bytte tampong

Grunnen til at fleire engelske klubbar har gått bort frå kvite shorts er knytt til menstruasjon og frykta for at blod skal synast gjennom dei kvite shortsane. Dei kvite shortsane kan vere gjennomsiktige når dei blir våte.

Angrepsspelar Emilie Lein meiner det er viktig at kvite shorts og menstruasjon blir sett eit søkelys på.

– Vi i spelargruppa snakkar ofte om mensen oss imellom. Til dømes: «Kan du sjekke om eg har blødd igjennom?» fortel Lein til NRK.

REAGERER: Emilie Lein, her i dei kvite borteshortsane til Rosenborg. Foto: Annika Byrde / NTB

– Når nokon på laget har mensen er dei redde for at det skal synast igjennom shortsen. Når det er vått blir shortsen gjennomsiktig og mange ville følt på ubehag dersom dei blødde gjennom, seier angrepsspelaren.

– Det er jo vår kropp det er snakk om, og da er det vi som veit best korleis den fungerer og kva som påverkar oss. Eg håpar at vi hadde blitt møtt med forståing dersom eit fleirtal av spelarane ville kvitte seg med kvite shorts, seier ei engasjert Lein.

Rosenborg i kvite borteshorts. Foto: Terje Pedersen / NTB

Lein kjem med et eksempel frå eigen fotballkarriere:

– Eg blør kraftig. Dersom eg har mensen når eg skal spele kamp tenker eg alltid på det under oppvarminga: «eg må hugse å skifte tampong». Då er tankane på ein heilt annan stad enn dei skal vere. Dersom ein ikkje har fullt fokus medfører det større skaderisiko.

– Mensen er ein heilt naturleg del av livet, det er et teikn på at kroppen er sunn. Det er på tide å ta omsyn til mensen.

Lein legg til at spelarane på Rosenborg nyttar ein applikasjon der dei kan logge humøret sitt og om dei har mensen. Da kan treninga bli tilrettelagt etter behov.

Støtte frå styreleiar

Ørjan Engen, styreleiar for Rosenborg kvinner, tykkjer det er litt rart at den kvite shorts-problematikken ikkje har blitt diskutert tidlegare. Foto: Roger Myren / NRK

Endring av spelarutstyr er det klubbane internt som må gjere noko med. Styreleiar i RBK Kvinner, Ørjan Engen, seier til NRK at temaet ikkje har vore diskutert offisielt i klubben.

– Helt ærleg, nei, det har ikkje vore diskutert, seier Engen til NRK.

Styreleiaren har ikkje vurdert å ta opp temaet sjølv, men han har stussa over at det ikkje har blitt drøfta av klubben:

– Eg har tenkt på det sjølv, etter den saka i Lillesand var oppe i media i 2020. Eg synest det er merkeleg at ingen har tatt det opp, for eg forstår heilt klart problemet.

I 2020 fekk Lillesand Idrettslag stor merksemd då jentespelarar ønska å kvitte seg med kvite shorts, men eit mannsdominert styre stemte ned forslaget. Styret gjekk seinare tilbake på avgjerda.

– Dersom spelarar kjem til leiinga og ønska å kvitte seg med dei kvite borteshortsane, vil vi gjere alt vi kan for å få det til, forsikrar Engen.

Han skal ta ein prat med Rosenborg-kaptein Mali Lilleås Næss og høyre kva ho og spelarane tenkjer om å ta debatten opp i plenum.

– Eg trur ikkje troppen er redd for å ta det opp, konstaterer styreleiaren.

– Det kan jo ikkje vere so vanskeleg

Idrettslege Aina Straus meiner at menstruasjon og kvite shorts påverkar prestasjon.

– Det er gjort studiar på at når du under kamp har ein annan faktor som påverkar deg, til dømes «no blør eg snart igjennom», så konsentrerer du deg ikkje om taktikken i kampen. Så du spelar mykje dårlegare fordi du ikkje har fokus, sa Emaus i podkasten #hunpresterer.

Aina Emaus har skrive doktoravhandling om samanhengen mellom fysisk aktivitet og østrogen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Til NRK understrekar Emaus i dag at det er viktig å ikkje ha forstyrrande moment.

– Det kan jo ikkje vere så vanskeleg å berre unngå kvite shorts? undrar Emaus.

– Her har England gått føre. Dei har hatt fokus på kva som påverkar spelarprestasjonar, som vi kan ta lærdom av, seier Emaus.

Englands landslag er òg i samtalar med Nike om å endre fargen på den kvite shortsen. Faren for å blø igjennom når spelarane har mensen er òg her hovudårsaka til det ønskte fargebytet.

– Problematisk

Vålerengas kaptein Stine Ballisager Pedersen seier at det ikkje har vore snakk om å kvitte seg med dei kvite shortsane i Vålerenga. Dansken fortel også at dei ikkje har snakka om det på landslaget.

– For meg personleg er det ikkje eit stort problem, men for jenter som blør mykje er det problematisk. Eg kan godt forstå problematikken som jente, seier Vålerenga-kapteinen.