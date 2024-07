2 dager 23 timer 38 minutter 25 sekunder

Charlotte Dujardin (39) er Storbritannias mestvinnende kvinnelige olympier noensinne, sammen med syklist Dame Laura Kenny.

Men 39-åringen, som har tatt OL-medalje i hestedressur hele seks ganger, har trukket seg fra OL i Paris, som starter denne uka.

Briten er nå under etterforskning av Det internasjonale forbundet for hestesport (FEI), samt to engelske forbund. Sky Sports skriver at hun også er suspendert i seks måneder.

Bakgrunnen for etterforskningen er en video fra en trenertime, som skal være fire år gammel.

«Den viser at jeg gjør en feilvurdering,» forklarer Dujardin i en uttalelse tirsdag.

NRK har ikke sett videoen, men kilder har fortalt BBC at den skal ha blitt sendt direkte til FEI.

«Det som skjedde var en karakterbrist og reflekterer ikke hvordan jeg trener hestene mine eller trener elevene mine, men det er ingen unnskyldning,» uttaler den meritterte rytteren.

«Jeg skammer meg dypt og burde vært et bedre eksempel i det øyeblikket,» skriver 39-åringen videre.

MERITTERT: Her smiler Charlotte Dujardin for OL-bronsen hun tok i individuell dressur i Tokyo i 2021. Hun tok også bronse i lagkonkurransen i de samme lekene. Foto: Reuters

– Dyrevelferd trumfer alt

Dujardin sier i uttalelsen at hun var «oppriktig lei seg» for sine handlinger og at hun var «ødelagt» over å ha sviktet laget, supportere og sponsorer.

Hun skriver også at hun vil samarbeide fullt og helt med FEI og de to britiske hestesportforbundene under etterforskningen, og at hun ikke vil gi ytterligere kommentarer før den er gjennomført.

3 OL-GULL: Charlotte Dujardin tok to gull på hjemmebane da London arrangerte OL i 2012, og tok ett gull i Rio de Janeiro i 2016. Foto: AP

President i Norges Rytterforbund, Tore Sannum, har akkurat fått tilsendt nyheten når NRK tar kontakt.

– Det er jo overraskende. Det viser bare i hvilken grad hestevelferd må tas på alvor i sporten vår. Når man blir konfrontert med videoer som viser utilbørlig håndtering av hest fire år tilbake i tid, forteller det noe om fokuset, sier Sannum og legger til:

– Dette er noe vi både i FEI og Norges Rytterforbund har fokus på hele tiden. Hvis vi skal ha en sport i framtiden, er det dyrenes velferd som trumfer alt.

– Skulle ikke ha skjedd

Heller ikke Sannum har sett videoen, men har lest Dujardins uttalelser.

– Hun legger seg jo helt flat. Det forteller at vi er på rett vei. Det som skjedde for fire år siden, skulle ikke ha skjedd. Det tar hun konsekvensene av i dag.

PRESIDENT: Tore Sannum i Norges Rytterforbund. Foto: NTB

– Tidligere har man brukt metoder, som ikke nødvendigvis ble oppfattet feil den gangen. Men jo mer kunnskap vi har fått, jo mer har vi fått et styrket fokus på dyrevelferd, forklarer Sannum.

Selv om Dujardin ikke er dømt ennå, trekker hun seg altså fra OL.

– Det sier meg at vi har kommet langt med hestevelferd, når man tar konsekvensen av det som skjedde. Da ser man i dag at det ikke er noen unnskyldning. Det vi gjorde før er ikke ok.

– Hva gjorde man før, og ikke nå?

– Det er veldig sterkt fokus på flere ting i hestesporten nå. Det kan være langtransport, medisinering av hester, utegang, hva slags bitt og sporer man bruker. Det er fokus på alle områder av ridesporten. Det var en mer hardhendt bruk av tvang tidligere, som man ikke aksepterer i dag, forklarer Sannum.

Dressurkonkurransen i OL starter tirsdag 30. juli, hvor norske Isabel Freese deltar.