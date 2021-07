Ringes ned av folk som vil betale trusebot – men forbundet sier nei takk

Regelverket til Det internasjonale håndballforbundet (IHF) har skapt opphetet debatt den siste tiden. Der står det at kvinnenes uniform er truser og bikinioverdel, mens landslagene for menn kan spille i singlet og shorts.

Norges strandhåndball-landslag for kvinner utfordret regelverket og stilte i shorts i tapet for Spania i EMs bronsekamp, noe de senere ble ilagt en bot på 15.000 for.

Ringes ned

Nå forteller Kåre Geir Lio, president i Norges Håndballforbund, at forbundet ringes ned av folk både i og utenfor Norge som ønsker å bidra til å betale boten.

Kåre Geir Lio er glad for støtten. Foto: Vidar Ruud

– Vi har fått veldig mange henvendelser. Veldig hyggelige henvendelser, sier Lio til NRK onsdag.

NRK har selv blitt kontaktet av britiske Ivor Hewitt, som bor i Surrey i det sørøstlige England. Han ønsket hjelp til å komme i kontakt med forbundet for å gi et pengebidrag.

– Opprørende å se

Hewitt ble klar over saken via Twitter og fikk seg en støkk da han satte seg dypere inn i den.

– Det var opprørende å se hva som foregikk, sier han til NRK.

Han sier han aldri har forstått hvorfor truseregelen er der og mener det er åpenbart at ingen ville brukt en slik bekledning om de fikk velge selv.

Han vil nå betale én av spillernes bøter, 150 euro per spiller, som en symbomhandling og tegn på støtte.

– Det finnes nok tusenvis av mennesker som med glede vil gjøre det, meg selv inkludert, sier han.

Ivor Hewitt vil betale deler av den norske boten av egen lomme. Foto: NRK

I tillegg til enkeltpersoners engasjement er det også opprettet en fersk innsamlingsaksjon med samme formål.

Lio beskriver slike initiativ som veldig hyggelige, og røper at forbundet har mottatt en rekke henvendelser fra mennesker som ønsker å spytte inn penger til boten.

– Vi har fått i hvert fall 50-60 henvendelser i løpet av 2-3 dager. Noen spør om å få lov til å bidra i en innsamlingsaksjon, noen ringer faktisk og sier at de vil betale hele boten, sier han.

Forbundet sier nei takk

Men så langt har forbundet sagt nei til alle som vil bidra.

– Det er fordi det var vi som gjorde «feilen», i hermetegn. Vi visste om det, og vi synes vi skal betale boten selv. Det blir litt upraktisk å håndtere den type aksjoner også. Vi har sagt at vi ønsker at de skal bruke pengene sine på lokal håndball, og gi beløpet dit, sier presidenten.

Han forteller at det er stort spenn i hvem som henvender seg og vil bidra økonomisk.

– Det er selvfølgelig mest i fra det norske folk, men i alle varianter. Fra nord i Finnmark, til sør i sør. Store selskaper, små selskaper og enkeltpersoner. Det kom to i fra Sverige, én fra Frankrike. Jeg husker jo ikke alt. Det kom faktisk en i fra USA, som hadde lyst til å bidra også. Det kommer fra alle plasser. Og vi er som sagt veldig takknemlige for det. Vi er veldig glade for den positive oppslutningen som denne saken har fått, sier han.