Hadia Tajik (Ap) tapte oljekrise-duellen

– Det kan være at vi ikke har klart å beskrive hverdagen på en måte som folk kjenner seg ordentlig igjen i, sier Hadia Tajik (Ap), nestleder og førstekandidat i Rogaland.

Ifølge NRKs prognoser kan hverdagen Arbeiderpartiet har beskrevet vært for negativ. Ap har i valgkampen insistert på at det fortsatt står dårlig til i et oljekriseramma Norge – til tross for at arbeidsledigheten har gått ned de siste månedene.

I oljefylket Rogaland har folk heller flokket seg rundt Høyres mer optimistiske tone. Høyre gjør et knallvalg og er fylkets klart største parti – til tross for oljekrise og til tross for fire år i regjering.

– Jeg er overveldet over at velgerne har vist oss ny tillit. Nå krysser vi fingrene for at resultatet holder seg, sier andrekandidat fra Rogaland, Tina Bru (H).

Jubelen stod i taket på Høyres valgvake i Stavanger. Stortingskandidatene Tina Bru og Aleksander Stokkebø midt i bildet. Foto: Marie von Krogh

– Høyre er oljepartiet

Høyre har lenge hatt stor troverdighet i Rogaland som partiet som er på lag med oljeindustrien, påpeker politisk kommentator i NRK Rogaland, Tom Hetland.

– Og dette valget viser at Høyre har vunnet kampen mot Arbeiderpartiet når det gjelder troverdigheten på å få ned ledigheten, og på å komme seg ut av oljekrisen, sier han.

Hetland mener de positive statistikkene gjorde at folk ikke kjøpte budskapet til Ap – det mener også politisk kommentator Ingvald Nordmark fra NRK:

– Ap satset alt på at ledigheten ikke skulle snu før valget, sier han.

Skylder på media

Hadia Tajik mener partiet også har hatt et optimistisk budskap.

– Vi har prøvd å føre et budskap som er optimistisk med tanke på oljen og oljenæringens framtid – vi ønsker stabile rammebetingelser for den, men vi ønsker også å bruke den kompetansen som finnes i oljeindustrien til å bygge nye næringer i Rogaland og i Norge, sier hun.

Tadjik mener imidlertid at dette har druknet i valgkampen, og skylder på media.

– Det har vært tungt å komme fram med politiske budskap i en valgkamp som nesten hver eneste dag har handlet mest om meningsmålinger og lite om politikkens innhold, sier hun.